女友控訴男友爸性騷擾 檢方一查發現驚人內幕

伍女提告男友父親性騷擾，竟是男友自導自演。性騷擾示意圖，人物新聞事件無關。（資料照）

2023/02/25 23:00

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭地檢署2021年間收到一封告訴狀，內容為伍姓女子對黃姓男友的爸爸提出性騷擾告訴，檢察官傳喚伍女出庭查證，她卻爆出驚人內幕，原來是黃男長期看老爸不順眼，為了破壞他的名譽，逕自冒用女友名義，杜撰指控父親有對她有不堪入目的行為。宜蘭地院認定黃男觸犯誣告罪，重判7月刑，不得易科罰金，日前獲高等法院維持。

宜檢2021年間接獲以伍女提出性騷擾告訴的書狀，被告是伍女黃姓男友的老爸。檢察官收案後認為情節重大，為求謹慎傳喚伍女出庭說明，未料伍女竟否認撰擬告訴狀，還驚爆一切都是男友從中搞鬼，為了自保，伍女出庭後立刻對男友提起偽造文書告訴。

檢察官傻眼，立刻深入追查，這才發現一切起因於黃男與父親長期不睦，他為了破壞老爸的名聲，竟冒用伍女名義撰擬違反性騷擾防治法刑事告訴狀，把爸爸列為報告，並在具狀人、擬狀人的欄位處，假冒伍女簽名，甚至還在書狀上按捺指印，以提高真實性。

伍女直言，男友的父親並未對她性騷擾或性侵，她也沒有寫告訴狀、簽名或捺印，全部都是男友杜撰的，男友的目的就是要告他爸，還要求他配合說謊指控老爸性騷擾。男友在她面前寫，她要求他不要這樣做，會犯法。

檢察官為求謹慎，比對告訴狀與伍女的字跡，發現兩者在草部的書寫方式上有明顯差異，其餘文字以肉眼觀之，其運筆、勾勒字形、習慣書寫方式均不同，可確認告訴狀「具狀人」、「撰狀人」欄內的署名非伍女親自書寫。

檢察官還把告訴狀拿去刑事局鑑定捺印，以指紋特徵點比對法進行鑑定，鑑定結果是黃男的左拇指指紋，而非伍女。罪證確鑿，檢察官認定黃男設局陷害老爸，對他提起誣告公訴。

宜蘭地院發現，黃男前因兩度誣告，被判刑4月及6月，卻不知悔改，繼續誣陷父親，浪費司法資源，考量他另有竊盜、妨害性自主、違反電信法、詐欺、侵占等前案紀錄，素行不良，決定加重判刑至7月，不得易科罰金，須入獄。

黃男不服，上訴二審，但高院認為他除使老爸蒙受刑事訴追風險，且讓國家發動刑事偵查，浪費司法資源，且前已因誣告案件遭法院判刑，猶不知悔改，繼續誣告，因而判定宜院判刑7月並無違誤，日前駁回其上訴，仍可上訴。

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