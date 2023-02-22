陳宗彥案簽結 徐巧芯告發貪瀆

台北市議員徐巧芯今向台北地檢署告發陳宗彥貪瀆，另一併告發當年簽結該案的南檢承辦檢察官。（記者錢利忠攝）

2023/02/22 14:17

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院前發言人陳宗彥多年前在台南市政府任職時，疑捲入酒店業者行賄案，台南地檢署簽分貪污他字案調查後，2015年以「查無事證」為由簽結，對於外界質疑未查明即簽結的貪瀆案，南檢已另分他字案重啟調查；不過，台北市議員徐巧芯今另向台北地檢署告發陳宗彥貪瀆，另一併告發當年簽結該案的南檢承辦檢察官。

徐戴勞力士、穿PRADA名牌靴現身

徐巧芯今天親自到北檢按鈴告發，她穿著一襲黑色洋裝、腳踩著黑色PRADA名牌靴，手腕上則戴著勞力士鑲鑽女錶，走一個「低調奢華」的提告路線。

徐巧芯說，貪汙治罪條例的追訴期為25年，雖然陳宗彥案是10幾年前的舊案，但還在法律追訴中，因當時檢察官只有簽結，沒做出處分，所以今天告發是想了解最後的結果，重新偵查後是起訴還是不起訴。

徐巧芯表示，過去或許檢察官就是直接簽結，可是這次事件爆發後，包括陳宗彥辭職的舉動及外界的討論，感覺有一些新的證據曝光，所以用新證據提告發，法務部雖提會重新調查，但不知要查到何時及如何查，所以用公民身份來告發，不管結果是起訴或不起訴，到時可把檢察官的調查及理由公諸於世，這才是開大門走大路的做法。

徐巧芯今天親自到北檢按鈴告發，她穿著一襲黑色洋裝、腳踩著黑色PRADA名牌靴，手腕上則戴著勞力士鑲鑽女錶，走一個「低調奢華」的提告路線。（記者錢利忠攝）

徐巧芯今天親自到北檢按鈴告發，她穿著一襲黑色洋裝、腳踩著黑色PRADA名牌靴，手腕上則戴著勞力士鑲鑽女錶，走一個「低調奢華」的提告路線。（記者錢利忠攝）

徐巧芯今天親自到北檢按鈴告發，她穿著一襲黑色洋裝、腳踩著黑色PRADA名牌靴，手腕上則戴著勞力士鑲鑽女錶，走一個「低調奢華」的提告路線。（記者錢利忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法