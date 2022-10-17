黃義交猝逝！社區監視器錄下最後孤獨身影

前立委黃義交今傍晚在台北市內湖區住處社區大樓墜樓身亡。（記者鄭景議翻攝）

2022/10/17 22:48

〔記者鄭景議／台北報導〕六十九歲的前立委黃義交今天（17日）傍晚五時許在台北市內湖區住處社區大樓墜樓，緊急送醫仍告不治；親友證實他近年受憂鬱症所苦，警方目前未找到遺書，但透過社區監視器畫面，發現黃義交最後獨自上樓的身影，證實無外力介入跡象，案發原因檢警將持續釐清。

黃義交曾代表親民黨及國親聯盟當選立法委員，二零一二年立法委員落選後，受當時台中市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但尚未就任就以健康因素為由請辭；私生活中與名嘴周玉蔻及名媛何麗玲曾有三角感情史，周玉蔻指稱曾為黃義交墮胎，還曾躲在衣櫃偷聽黃義交與何麗玲對話。

警方調查，黃義交今下午五點左右獨自上到十一樓頂，不久後就墜樓，社區保全與總幹事發現後趕忙通報警消，警消抵達時，發現他胸部塌陷、雙腿變形，已無生命跡象，儘管緊急送往內湖三軍總醫院急救仍告不治。

親友透露，黃義交近年漸漸淡出政壇，獨自住這棟大樓三樓，近日疑似心情不佳，時常鬱鬱寡歡，但未曾透漏輕生念頭，突然傳出死訊，親友都十分震驚。

消息傳出後不少政界人士都表示哀悼，親民黨表示宋楚瑜近期還時常與黃義交通話、見面，黃義交也三不五時會提供國際新聞與評論提供宋楚瑜參考，聽聞此消息感到十分震驚、難過與不捨，後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。

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