台北雨勢趨緩 各河濱疏散門陸續重新開啟

颱風漸離，台北市各處河濱水門陸續重新開啟。（圖由台北市政府提供）

2022/10/17 16:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕尼莎颱風遠離，台北市雨勢趨緩，北市水利處表示，今（17日）早已先開啟馬場町、富民、果菜市場、華中一、華中二、華翠、華江、迎風、濱江、大佳及林安泰疏散門，下午4點開啟桂林、延平、大稻埕、圓山一、圓山二、南湖、康樂及內溝疏散門（僅開放防汛道路），其餘疏散門、越堤道及全市自行車道仍暫時封閉，呼籲民眾於開啟前不要進入河濱公園活動。

因應尼莎颱風外圍環流加上東北季風產生共伴效應，帶來的洩洪量體與驚人雨量，北市河濱個疏散門及越堤道昨傍晚5點全數封閉，隨雨勢趨緩，但高灘地多處尚在積水，且河水溢淹帶來的泥水、淤沙影響通行，因此各水門還在陸續開啟中。

北市水利處表示，今（17日）早已先開啟馬場町、富民、果菜市場、華中一、華中二、華翠、華江、迎風、濱江、大佳及林安泰疏散門，下午4點開啟桂林、延平、大稻埕、圓山一、圓山二、南湖、康樂及內溝疏散門（僅開放防汛道路）。

水利處指出，待積水消退後，水利處將立即進場清洗各路段，完成清洗且確認通行無安全疑慮後，將陸續開放，以疏解市區交通，提醒民眾於疏散門及越堤道開啟前，不要進入河濱公園活動。

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