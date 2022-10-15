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    首頁　>　臺北市

    國民黨批未依採購法採購疫苗 陳時中競總：程序完備勿誤導

    民進黨台北市長候選人陳時中希望對手不要再拿疫情操作，當作選戰工具。（資料照）

    民進黨台北市長候選人陳時中希望對手不要再拿疫情操作，當作選戰工具。（資料照）

    2022/10/15 15:47

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中競選總部駁斥國民黨臉書發文，指衛福部未依照採購法辦理疫苗採購，強調當時是依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》緊急採購，身為立法院衛環委員會立法委員的蔣萬安不專業，難道連國民黨都看不懂法條？還是又是為了選舉抹黑防疫政策，拿疫情當作選舉的提款機？

    陳時中競選總部今（15）日針對國民黨指控的內容發表聲明，強調疫苗採購是依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》緊急採購，並非根據採購法，這是立法院因應疫情通過的法律，因應疫情做出許多權衡及特別的措施。

    總部指出，疫苗採購的程序在政府機關內都有相關規定的程序要走，一定是程序完備後才採購疫苗。此外，因應疫情緊急、全世界都在搶購疫苗的情況，疫苗採購一定是在法規限制下，儘速簽訂合約、購買國人所需的疫苗。身為衛環委員會立法委員的蔣萬安不專業，難道連國民黨都看不懂法條？還是又是為了選舉抹黑防疫政策，拿疫情當作選舉的提款機？

    總部呼籲，防疫走過1000天，國門解封，現在是渡過疫情的最後階段，請國民黨不要再以似是而非的言論誤導民眾，拿防疫議題當提款機。我們要呼籲，請國民黨走回選舉正軌，認真提出政見，回應市民期待。

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