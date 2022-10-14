為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    高鐵放寬信用卡優惠可購票期限 發車前29天各車次均可預購

    高鐵放寬使用信用卡優惠可購票期限，從現行發車前4天開放至29天。（資料照）

    高鐵放寬使用信用卡優惠可購票期限，從現行發車前4天開放至29天。（資料照）

    2022/10/14 12:37

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司與各大銀行合作推出的「信用卡購票優惠」，長期以來受到卡友好評，為提供旅客更便利的購票服務，高鐵公司表示，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前4天，大幅開放到發車前29天各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢週五及週六，即可至多預訂4週後至週日車票。

    台灣高鐵「信用卡購票優惠」提供合作銀行的信用卡卡友，以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」，最多可折減全票票價3成（等同票價7折），以及「商務車廂升等優惠」2種優惠方案。旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。這次調整後，旅客均可預購29天內高鐵車票，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等權益。

    高鐵公司特別提醒旅客，因各銀行優惠規則不同，優惠專案是由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，若紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用。另外，以「商務車廂升等優惠」為例，若旅客乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件就可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價情況，請旅客特別注意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高鐵桃園站道岔訊號異常列車延誤 搶修後恢復雙向正常運轉
    2022/10/13 13:08

    高鐵桃園站道岔訊號異常列車延誤 搶修後恢復雙向正常運轉
    高鐵列車大誤點！台中、苗栗間異物纏繞電車線18:04排除
    2022/08/25 18:52

    高鐵列車大誤點！台中、苗栗間異物纏繞電車線18:04排除

    入主青埔美術館特區 明星學區宅搶手
    高鐵會員即起至9/30搭車 可抽商務車廂88折優惠券
    2022/08/10 13:14

    高鐵會員即起至9/30搭車 可抽商務車廂88折優惠券
    高鐵快發車女站員幫提行李跟著跑 楊繡惠深夜發文尋人
    2022/07/17 10:15

    高鐵快發車女站員幫提行李跟著跑 楊繡惠深夜發文尋人

    中路禾心萬坪公園 雙併齊質三房
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播