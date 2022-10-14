高鐵放寬信用卡優惠可購票期限 發車前29天各車次均可預購

高鐵放寬使用信用卡優惠可購票期限，從現行發車前4天開放至29天。（資料照）

2022/10/14 12:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司與各大銀行合作推出的「信用卡購票優惠」，長期以來受到卡友好評，為提供旅客更便利的購票服務，高鐵公司表示，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」預購日期，將由現行發車前4天，大幅開放到發車前29天各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢週五及週六，即可至多預訂4週後至週日車票。

台灣高鐵「信用卡購票優惠」提供合作銀行的信用卡卡友，以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」，最多可折減全票票價3成（等同票價7折），以及「商務車廂升等優惠」2種優惠方案。旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。這次調整後，旅客均可預購29天內高鐵車票，部分銀行還提供刷卡滿額免費升等權益。

高鐵公司特別提醒旅客，因各銀行優惠規則不同，優惠專案是由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，若紅利點數不足時，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用。另外，以「商務車廂升等優惠」為例，若旅客乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件就可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價情況，請旅客特別注意。

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