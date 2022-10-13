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    張善政指應用同標準檢視 陳吉仲：用最嚴格標準檢視自己

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    農委會主委陳吉仲。（記者楊媛婷攝）

    2022/10/13 09:42

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政過去任職宏碁副總期間，擔任農委會計畫案的主持人，所提的報告有多處抄襲情況，張善政昨重申自己坦蕩值得檢驗，還向陳吉仲喊話說要用同樣的標準檢視陳吉仲自己，陳吉仲今（13）表示，向來都用最嚴格的標準檢視自己的論文與政府報告案，也主張應用同樣標準檢視檯面上有爭議的報告跟論文，並強調標準從頭到尾都是一致。

    張善政的農委會研究案之前被媒體踢爆有多處抄襲，經農委會初步用論文工具檢視後，發現提出的21篇子報告中有6篇有高度抄襲的情況，而截至9月30日，張善政並未就此情況提出書面說明，宏碁則因人員有離職等情況，盼說明日期可延展到10月20日，農委會也同意。

    張善政昨表示自己的計畫報告禁得起檢驗，還點名陳吉仲，表示很多人說陳吉仲過去很多研究計畫都涉及抄襲，認為應該要用檢視張善政的標準來檢視自己。

    陳吉仲今出席立院經濟委員會報告農委會業務，會前接受媒體聯訪表示，不論是論文或政府報告案，大家檢視的標準應該都要一致，並強調可用最嚴格的標準來檢視自己所有報告跟學術論文，表示都應該要用同樣的標準來檢視檯面上所有爭議的報告跟論文，並表示自己對於論文跟報告的標準從頭到尾都是一致。

    至於有媒體提問說，是否用商業機密來解釋自己的論文部分，陳吉仲強調自己從未用過商業機密解釋所有他自己的論文與報告，對於國民黨之前指控自己重複比例3％有抄襲疑慮，但扣掉有標註的引用文獻外，重複比例其實相當低，完全沒有所謂超過45%或是5篇以上報告重複等情況，這些都可公開檢視。

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