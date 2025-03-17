台北市2024年10大超速路段 水源快連3年成開單王

水源快速道路往南已連續3年成為台北市取締超速違規件數最多的路段，該路段速限60公里，2024年共取締2萬2551件。（圖截自Google地圖）

2025/03/17 20:37

〔記者林承鴻／台北報導〕根據統計，水源快速道路往南已連續3年成為台北市取締超速違規件數最多的路段，該路段速限60公里，去年共取締2萬2551件；而嚴重超速件數也持續上升，過去2年遭吊扣牌照數分別為2812件、3758件。許多民眾認為，速限訂定不符駕駛習慣，擺明是要搶錢。交大指出，這些路段多為筆直道路，呼籲用路人遵守交通規則。

自2023年下半年起，嚴重超速標準從超速60公里調降至40公里，經舉發除罰鍰1萬2000元至3萬6000元，並須參加道安講習外，還會吊扣該車牌照6個月。若超速違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發，罰鍰金額及吊扣牌照時間均會累計。

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民眾陳先生表示，一般認知快速道路速限70公里、市區道路速限50公里，但水源快速道路速限卻只有60公里，實在太低。而去年嚴重超速第2名的環河快速道路華翠橋至光復橋間（北往南）同樣限速60公里，也挨批不合理，該路段2023年上半年取締20件，下半年修法後暴增至132件，去年全年則取締198件。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，所謂「十次車禍九次快」其實與絕對車速較無關連，而是狀況發生時猝不及防，來不及反應，例如在巷弄間以30公里行駛，速度雖不快，但若突然有人衝出來，同樣會造成很大傷害。他說，速限訂定須考量眾多條件，但政府在設定速限時通常較為保守，導致部分路段的速限偏低，使得駕駛人容易超速。

警界人士也指出，嚴重超速件數較多路段可能因為原始速限就低，標準下修後更容易嚴重超速，而離峰車流量少，駕駛容易開快也可能是違規件數居高不下的原因。

至於一般超速第2名環河北路三段葫蘆街往北路段，以及第3名的北安路303號路段速限均為50公里，前者靠近河堤、路面較寬且緊接洲美快速道路，車輛行經時容易超速，後者則是筆直道路，同樣容易超速。

台北市2024年取締超速違規前10大路段 ​。（資料來源：台北市交通警察大隊／製表：記者林承鴻​）

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