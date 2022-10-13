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    政院拼觀光6國踩線團越南20業者來台 觀光局擴大行銷台灣

    解封首航台灣班機旅客抵達後，只需領取一盒4劑快篩，即可離開機場。（記者姚介修攝）

    解封首航台灣班機旅客抵達後，只需領取一盒4劑快篩，即可離開機場。（記者姚介修攝）

    2022/10/13 09:15

    〔記者李欣芳／台北報導〕「禁團令」解除，政府自今天起實施「0+7」的免居隔新制，擴大開放國門。行政院今天上午將召開院會，討論擴大開放國門拼觀光。今天將有越南、泰國、日本、韓國、新加坡及馬來西亞等6國的踩線團及觀光團來台，首個觀光團泰國團已於今天凌晨抵達，其中最大的踩線團是越南，結合20家旅行社業者來台包裝台灣旅遊行程，踩線團來台下訂單將帶來不少觀光 商機。

    觀光局官員接受本報訪問時透露，觀光局將同時擴大實體行銷台灣，有別於在疫情期間以線上行銷台灣為主，未來將以擴大實體行銷台灣方式，結合國內旅行社赴各國參加國際旅展，並在旅展後拜會當地相關單位洽談觀光交流，進一步商談觀光合作案。

    衛福部今天將向行政院院會陳報「COVID-19疫情現況及開放準備」報告，交通部也將提出「國境開放後相關整備情形」報告，說明踩線團及觀光團來台事宜， 為全面振興台灣的觀光，政府將以踩線團等來台的觀光宣傳效益，以及擴大行銷台灣等方式，盼全面帶動台灣觀光業的發展。

    政院官員表示，政府的政策，就是擴大開放國門後，全面振興台灣的觀光，包括國內旅遊與國外旅遊。

    今天將有20個國外旅行團共244人來台灣旅遊，包括越南、泰國、日本、韓國、新加坡及馬來西亞等6國的踩線團及觀光團。踩線團包括結合旅行業者的踩線團與來台採訪的媒體踩線團，除了泰國沒有業者的踩線團外，其餘五國都有。

    官員表示，至於觀光團，最大團是泰國團有55人，首個觀光團泰國團已於今天凌晨抵達，新加坡今天來台的暫無觀光團，而是踩線團。

    官員說，這次別具意義的是，這六國最大的踩線團是越南，結合了20家旅行社業者來台包裝台灣旅遊行程，業者來踩線、包裝行銷台灣觀光，並向國內旅行社下訂單，肯定會帶來台灣觀光商機，雖然擴大開放國門初期進來的國際觀光客評估不多，但未來將逐漸增加，觀光局也會擴大台灣觀光的國際行銷。

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