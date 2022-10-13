10/13各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議員薛曼近日表示，期待台灣外交部長吳釗燮有天能出席眾院外交委員會聽證。（中央社）

2022/10/13 07:21

自由時報

年底外委會聽證 美眾議員盼邀我外長出席

美國聯邦眾議員薛曼近日表示，期待台灣外交部長吳釗燮有天能出席眾院外交委員會聽證，不一定要本人到場，也可用線上方式參與，「這件事最快今年底或明年就可以實現」，屆時將是台美關係的一大進展。

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暌違939天 邊境今解封 20旅行團搶先來台

「禁團令」實施九百卅九天終解除，我國門今重開、迎全球旅客，由泰國團拔得頭籌，一行廿九人今天凌晨零時十六分抵達桃園國際機場，觀光局長張錫聰偕吉祥物「喔熊組長」在第一航廈迎賓，並送上伴手禮。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今晨也赴桃園機場了解通關防疫狀況，蔡英文總統將於午後赴桃機視察，歡送出境旅客。

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中國珍菌堂集團 爆吸金20億

有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫，成立中國珍菌堂集團，自稱首創「椴木培植法」及結合家庭富農等專案，向國內上百名投資人吸金廿多億元；台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處兵分十路搜索，約談劉男、掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等十四人，有三人確診不送複訊，全案依違反銀行法等罪偵辦。

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聯合報

美國安戰略…不支持台灣獨立 續挺台灣自我防衛

白宮十二日發布國家安全戰略表示，美國將有效地與中華人民共和國競爭，中方是唯一一個有意圖也愈來愈有能力重塑國際秩序的競爭者；此外，戰略重申美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，會持續支持台灣自我防衛。

美國安戰略…不支持台灣獨立 續挺台灣自我防衛。

13日解封 疫情警示降為二級

國門關閉936天，邊境管制幾近解封，今（13）日凌晨零時起實施「0＋7」新制，入境者免除居家檢疫，只需七天自主管理。台灣自今日起迎觀光活水，預期航空、旅行社、觀光飯店業都將受惠。指揮中心昨宣布，全球新冠肺炎旅遊疫情建議等級調降至第二級「警示（Alert）」，結束自2020年3月21日開始的第三級「警告」（Warning），建議國人出國前14天完整接種疫苗，加強個人防護。

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中國時報

中共若發動第一擊 邱國正：接招反擊

國防部長邱國正日前重新界定「第一擊」定義，一旦中共航空器進入我方領空，就視同是第一擊。立委江啟臣昨天在立院質詢，遭遇第一擊之後又該如何應處？邱國正強調，「既然對方有了第一擊，後面就要接招了。」江啟臣追問，「對方第一擊一來，我們一反擊，那就開戰了？」邱回應：「對！這樣事態就很嚴重。」

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台積電跌破400元 法說會今登場 利空罩頂 股價恐續破底

台積電今（13）日舉行法說會、美國將公布9月消費者物價指數（CPI），在2大左右資本市場走勢的資訊發布前，台股昨日觀望氣氛濃厚，在台積電領跌下，盤中一度跌破萬三，尾盤跌幅收斂，收在1萬3081點，成交金額萎縮至1819億元。台積電股價則跌出400元大關，收在397.5元，為2020年7月以來新低。

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泰國情侶檔Ome（左2）、Jeab（右2）結伴參加來台「首發團」，交通部觀光局泰國辦事處代表特別在曼谷機場送上伴手禮送機。（圖：惠康旅行社提供）

「珍菌堂」吸金案被害人曾控訴，大師鏈總裁莊立平（左2）曾在台灣珍菌堂擔任總經理，並提供珍菌堂內部照片，圖為莊立平親自給優秀直銷商頒發保時捷等名車象徵的大型車鑰獎勵。 （圖：讀者提供）

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