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    離譜！北市府主計人員不核銷拖欠近200萬 議員一查「後台很硬」

    台北市議員許淑華（右）、北市主計處官員。（翻攝台北市議會網站）

    台北市議員許淑華（右）、北市主計處官員。（翻攝台北市議會網站）

    2022/07/28 16:41

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員許淑華今下午在議會質詢爆料，北市中山堂、文獻館今年拖欠廠商及同仁代墊款項多達186萬元，承辦的主計人員拖欠8個月不核銷，太離譜，一查發現該人員的父親是郝市府時代的主計處長陳高燦，「後台很硬」，批評北市府管理鬆散。北市主計處坦言，該人員不適任，將調至北市消防局科員，重新學習。

    許淑華指出，中山堂、文獻館光是今年到目前為止，積欠55家廠商及同仁代墊款項，總共94筆、186萬元，衛生紙、計程車費、郵資等都讓同仁代墊，不給核銷，甚至5月舉辦研討會拖欠廠商43萬元，學者專家出席費、民眾稿費17萬也都沒給，太離譜。

    主計處官員表示，屬於公務支應的錢，應該給同仁核銷，即便代墊只是短期，非長期代墊。文獻館長詹素貞則說，該人員從南部北上工作，可能對市府核銷系統還不是十分嫻熟。

    許淑華聽聞後不滿說，蓋章核銷而已，跟南部北部有什麼關係，難怪廠商打1999投訴沒用，才跟議員投訴，連內部員工也來投訴，該人員去年11月26日就到職，工作半年多還不懂？督導的北市文化局不用管嗎？也應該追究懲處。

    文化局長蔡宗雄答應，會清查到底積欠多少，詹素貞說，該同仁積極趕辦，目前積欠款項都盡力加班付出，只剩下10筆、比較小的金額，強調她有天天盯，每個月開執行預算會議。

    主計處表示，文化局已經提報懲處到主計處，6月27日召開考績委員會，7月懲處記了2支申誡。此時許淑華再爆料，該人員被懲處，將在8月2日調任到消防局，但依規定任滿一年才能調動，該人員不適任卻可以調動，原來父親是陳高燦，「老長官女兒當然要照顧、特權」。

    許淑華不滿說，任職不滿一年就調職，記申誡又落跑、還幫忙講話從南部上來程序不懂，完全是官官相護，後台夠硬就肆無忌憚。主計處表示，該人員原是7職等、每月薪資約5萬多元，重新檢討，調至消防局擔任科員，就是希望能重新學習會計人員應盡的業務本分。

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