柯文哲稱要「跳出來保護員工」 謝佩芬列語錄打臉：不要再雙標

台北市長柯文哲轟議員苗博雅極盡訕笑羞辱，把國家公務員當議員作秀工具。 （資料照，記者劉信德攝）

2022/06/15 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅日前質詢時，要求上班時間上PTT的林姓科長公開唸出自己的留言，對此，市長柯文哲怒批不應該羞辱公務員，強調自己要站出來保護下屬。民進黨發言人謝佩芬整理出過去柯文哲的發言，諷刺說：「就讓我們看看，柯文哲這位長官，都是如何『保護』他的員工的」。

謝佩芬臉書貼文整理，2020年7月15日，柯文哲的前攝影官、前台北市文化基金會專員潘俊霖爆出超時工作等不合理待遇，柯文哲對此則說：「好像志工沒有限定工作時間」。

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另外，2015年3月21日，柯文哲在治安會報上飆罵內湖分局長張夢麟，連講3次「這是漂流木？你智商多少？」要求時任市警局長邱豐光拔掉張夢麟的分局長職務；20214月9日，柯文哲拍桌飆罵政風處長沈鳳樑，當時負責案子的政風處女性公務員當場飆淚；2021年5月29日，柯文哲說：「如果我今天還在台大當柯P，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就病歷砸過去了，鬼扯。」

謝佩芬接著列舉，2021年7月30日，柯文哲說：「每個人都說壓力大，若那麼困難，不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。」這個月9日，柯文哲飆罵政風處長林炤宏，「不然政風撤掉算了」、「我沒有叫你講話」。

謝佩芬批評，按照柯文哲的邏輯，議員請市府公務員進行專案報告是「極盡訕笑羞辱」，他卻可以公開辱罵下屬智商低、理所當然把員工當志工，更可以上星期才叫政風處長閉嘴，現在突然跑出來捍衛公務員尊嚴，「雖然柯文哲打臉自己也不是第一次了，但我們真心希望，柯文哲不要再繼續雙標了！」

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