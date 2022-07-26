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    首頁　>　臺北市

    性侵78歲阿嬤無法充血 35歲舉弱男改逼口交

    呂男性侵78歲阿嬤。（情境照）

    呂男性侵78歲阿嬤。（情境照）

    2022/07/26 13:53

    〔記者吳政峰／台北報導〕35歲呂姓男子2021年間侵入台北市一間住宅行竊，看到年齡高達78歲的阿嬤沉睡，竟起了色心，強拉性侵，但因下體始終無法充血，改逼阿嬤口交。士林地院認為呂男並無情堪憫恕的減刑事由，依觸犯侵入住宅強制性交、竊盜等罪，判呂男8年徒刑，26日獲得高等法院維持。

    2021年間，呂男欠錢，四處遊蕩尋找下手目標，見北市一間民宅門未關，便侵入其內，試圖搜刮財物，行竊到一半，發現78歲的女屋主坐在椅子上打瞌睡，竟起了淫念，伸手摸其胸部並猥褻下體，阿嬤當場嚇醒，尖叫反抗。

    呂男不罷休，反用枕頭壓住她的臉部，並掐住她的脖子避免呼救，見阿嬤無力反抗，呂男竟獸性大發，把她拖到床上性侵，沒想到自己的下體始終無法充血，呈現不舉狀態，呂男改逼阿嬤口交。

    「我朋友要回來了!」阿嬤急中生智，騙呂男即將有人返家。呂男聽聞，趕緊收起下體，拿著偷來的財物落跑。

    呂男被逮後，請律師幫其辯護，律師稱呂有犯案時受到精神障礙影響，辨識能力下降，所以才會犯罪，希望減刑。但士林地院調閱精神鑑定報告，認定呂男犯案時行為能力正常，無其情可憫的減刑要件。

    士林地院發現，呂男曾有竊盜、準強盜前科，2018年間才假釋出獄，沒想到2021年又犯案，對高齡者強暴性侵，嚴重破壞社會秩序，判刑8年。

    高院26日指出，呂男雖坦認犯行，惟未與被害人達成和解賠償損害等一切，原審量刑無誤，駁回呂男上訴。

    民事部分，被害人請求賠償100萬元，士林地院日前判賠80萬元確定。

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