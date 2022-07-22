國民黨立院黨團控碩論涉抄襲 林智堅籲別再用老招抹黑造謠

林智堅今受訪再回應論文風波，嗆藍委若有證據「歡迎提告」。（記者許倬勛攝）

2022/07/22 16:34

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批國民黨老招抹黑！林智堅強硬回擊：若有不法歡迎提告

〔記者王千豪丶許倬勛／台北丶桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控2份碩士論文均涉嫌抄襲，立法院國民黨團今日再度召開記者會表示，從林智堅碩論遭踢爆至今已經第18天，卻持續神隱、迴避，國民黨團持續呼籲林智堅儘速出面說清楚。

林智堅今天態度強硬回擊「若有不法，歡迎提告」，籲國民黨別再用老招抹黑造謠。林也指向對手張善政，質疑張一邊說君子之爭、一邊任由黨內放箭造謠，「難道這就是張善政的選舉主軸」？這非市民朋友所樂見。

國民黨團總召曾銘宗指今天出，根據國安局長陳明通的聲明，是林智堅的民調資料給余正煌使用，同時林智堅把當年初步寫的「前面幾章，尤其是研究設計」給余正煌參考。對照余正煌和林智堅論文內容，從緒論到結論雷同的比例非常的高，不是只有「前面幾章」。國民黨團高度質疑林智堅和余正煌兩人的論文是互相抄襲，國民黨黨團正在調查。

曾銘宗呼籲，在新竹調查站擔任調查官的余正煌，終究還是要出來說清楚、講明白，到底他抄林智堅的論文，還是林智堅抄他的論文？國民黨團建議調查局介入調查，為了維護調查局的聲譽、余正煌的碩士學位權益，請查明所屬調查官的論文，是否抄襲他人？

曾銘宗表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通都是台大校友，是要維護台大學術倫理跟校譽比較重要？還是袒護林智堅比較重要？這是事實問題，不是政治問題，無須辯論、泛政治化，請你們出來說清楚。

國民黨立委費鴻泰表示，國民黨團委請黨籍立委林奕華在7月12日，發函給新竹科學園區管理局請提供「賀力行教授和林智堅研究生，欲使用科技部委託資料之申請書及科技部授權書」，科技部在7月21日才回覆，「經查本局（竹科管理局）未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書。」換句話說，竹科委託研究報告的所有權，是屬於科技部、竹科所有。

費鴻泰說，政府所有的研究案，版權、所有權均屬於政府，若要引用，必須獲得相關機關同意，顯然林智堅和其指導教授賀力行，並未獲得科技部同意使用研究成果。此外，竹科委辦時間在96年12月24日，結案日期在97年6月15日，中間會提出期中報告、期末報告，委辦出刊日期在6月20日。林智堅的碩士論文口試在6月26日，足足差了一週時間；且若真引用政府研究計畫，必須提出申請，如果沒有，就是剽竊、侵權。

林智堅今再解釋論文風波，他說，中華大學的論文是在2008年4月完成、6月完成口試，7月交付結案報告，著作權歸屬是在結案報告完成後，才從中華大學讓予科管局，時序非常清楚，一再用相同手法複製貼上，究竟居心何在？

「若有不法，歡迎提告。」林智堅態度強硬，指林奕華所用「竊取」、「洩密」字眼是惡意攻擊，若真有其事，歡迎對方興訟，這段時間以來的種種指控，都會由團隊蒐集，未來採取法律行動，籲國民黨適可而止，端正選風。

國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰等人，22日在立法院再開記者會，指控林智堅論文涉抄襲。（記者叢昌瑾攝）

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