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    首頁　>　臺北市

    網媒稱顧立雄將接手潛艦國造主導權 海軍怒斥粗劣報導「其心可誅」

    對於網路媒體今天報導指稱，潛艦國造計畫將由國安會秘書長顧立雄接手主導權，後續第2至8艘後續國造潛艦可能要全部重新設計，以及特別預算達到3000億元等內容；海軍今怒斥，相關媒體粗劣的報導，未能善盡查證之責，誤導影響大眾視聽。圖為總統蔡英文先前出席潛艦國造開工典禮。（資料照）

    對於網路媒體今天報導指稱，潛艦國造計畫將由國安會秘書長顧立雄接手主導權，後續第2至8艘後續國造潛艦可能要全部重新設計，以及特別預算達到3000億元等內容；海軍今怒斥，相關媒體粗劣的報導，未能善盡查證之責，誤導影響大眾視聽。圖為總統蔡英文先前出席潛艦國造開工典禮。（資料照）

    2022/07/22 15:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕今天有網路媒體報導指稱，潛艦國造計畫將由國安會秘書長顧立雄接手主導權，後續第2至8艘後續國造潛艦可能要全部重新設計，以及特別預算達到3000億元等內容；海軍今怒斥，相關媒體粗劣的報導，未能善盡查證之責，誤導影響大眾視聽，已違背社會正義的職業道德，其心可誅，請媒體自重。

    針對網路媒體報導，海軍今天下午指出，潛艦國造為國防自主重大建案，本案執行迄今，海軍在立法院、監察院的二院監督下，均稟持審慎嚴謹的態度管制全案執行，目前建造進度均按計畫節點執行，媒體報導內容完全與事實不符。潛艦國造案不受任何影響。

    海軍表示，國安會與國防部，皆為國安團隊的重要政策指導，「一個團隊、一個目標」，皆以提升國防戰力、強化國家安全為目標共同努力。報導所謂「接手潛艦國造主導權」、「編列高昂的預算」等，均為挑撥離間的假訊息完全不是事實，不肖媒體刻意放話，海軍司令部深表遺憾。

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