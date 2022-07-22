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    批評陳時中漠視民意 蔣萬安：我不會冷眼看民眾被架走

    國民黨台北市長參選人蔣萬安批評陳時中漠視民意，「我絕不會冷眼看著民眾被架走」。（記者田裕華攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安批評陳時中漠視民意，「我絕不會冷眼看著民眾被架走」。（記者田裕華攝）

    2022/07/22 13:29

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中20日前往龍山寺參拜時，一名陳姓男子突現身陳情，遭警方架離。國民黨台北市長參選人蔣萬安今早受訪時證實，陳男曾找過他，他從2016年至今持續協助召開協調會、發文給金管會，只要民眾有需求、問題，他傾聽了解並溝通對話，批評陳時中漠視民意，「我絕不會冷眼看著民眾被架走」。

    蔣萬安上午出席「台北國際婦幼用品大展」，並接受媒體訪問，被問到陳姓男子在2016年找過蔣萬安陳情卻沒有效果，蔣萬安坦言，陳情人在他進入立法院第一個會期就曾來找過他，2016年至2022年協助陳情人召開7次協調會、發14個公文給金管會溝通，這6年來他持續不斷努力給予協助。

    蔣萬安說，這段期間他雖然沒完成陳情人的心願，但已經盡最大力量給予協助，但陳時中卻是漠視民意。他還說，未來市民有問題找他，他一定聆聽盡全力解決，絕對不會冷眼看著民眾被架走，也絕對不會打電話給他卻2年多都沒安排，更不會到今天都沒跟陳情人面對面對話、交給其他人處理。

    媒體追問，如果陳男再找你願意幫忙嗎？蔣萬安說，他會一直持續給予協助，重申2016年至今他都積極辦理協調，並發文給金管會協助溝通，這樣的協助不會停止，一定盡最大力量給有需要的民眾給予最大的幫忙。

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