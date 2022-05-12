客運重大事故可縮短續營年限 新規定11月上路

公總修正客運續營規定11月1日上路，增列重大事故可縮短續營年限。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2022/05/12 21:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升國內客運服務品質，交通部公路總局修正「公路汽車客運業營運路線繼續經營申請審議處理原則」，整併原本國道客運、公路客運申請路線續營規則；新增業者申請續營時，若有甲級重大事故，或續營日前1年有2次以上違反工時規定造成重傷、死亡事故時，會縮短可續營期限；明訂須開行無障礙班次數；聯營路線由整體評鑑改為個別業者評鑑等，相關規定11月1日起實施。

公路總局運輸組組長王在莒說，過去客運業者申請路線續營時，只看過去經營實績與繼續經營計畫，等於是一直用過去標準，永遠都不會進步；為督促客運業者提升服務品質，這次修正規則將業者提升路線服務品質相關作為增列為評分項目，要業者提出再次經營這條路線後的營運期許，及優於法令規定的作為。

隨著國內邁入高齡化社會，提供無障礙的乘車環境是政府努力的方向，立法院、監察院、審計部都曾多次要求提升無礙障運輸服務。因此，這次續營規定修正，將現行只規定路線至少配置1輛以上無障礙車輛，改為依據路線長度、班次數，需開行一定數量的無礙障車輛。

未來公路客運業者申請續營時，一般公路客運路線及國道客運里程在100公里以下的路線，每日班次少於4班，以開放預約方式提供無障礙運輸服務；每日往返5班以上50班以下，每日應提供4班以上固定班表的無障礙班次；每日往返51班以上，應提供固定班表6班無障礙運輸服務，並提供民眾預約2班無障礙運輸服務。國道客運路線長度超過100公里以上，每日往返4班以下，以預約方式提供無礙障運輸服務；每日往返5班以上，應提供固定4班以上的無障礙運輸服務。

為讓業者更注意營運安全，以及駕駛工時問題，王在莒說，過往只有在申請繼續經營日前1年內，該路線曾因重要機件設備（煞車系統等）或火燒車事故，導致車上乘客死亡，會要求業者專案報告後，並核定短於5年的經營時間（一般續營時間為5年）；這次新增有發生甲級重大事故（死亡10人以上或死傷合計15人以上），及違反「汽車運輸業管理規則」19-2條（駕車超過10小時、連續2個工作日間應有連續10小時以上休息時間等規定）造成2次以上重傷或死亡事故，都可核給短於5年的續營時間。

另外，許多路線都是由多家業者聯營（例如墾丁快線），王在莒指出，現行是針對路線整體做續營評鑑，未來將會針對各別業者評鑑，若有單一業者服務較差，會縮短它的續營時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法