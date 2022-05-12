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    美國東協峰會將提台海 外交部︰維護台海安全、自由開放印太區域

    美國將在5月12日至13日在華府舉行的「美國－東協特別峰會」，會中將提及兩岸關係議題。圖為美國總統拜登。（美聯社資料照）

    美國將在5月12日至13日在華府舉行的「美國－東協特別峰會」，會中將提及兩岸關係議題。圖為美國總統拜登。（美聯社資料照）

    2022/05/12 15:09

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國總統拜登本週將在白宮與東協國家領袖舉行峰會，白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）11日表示，美方將在5月12日至13日在華府舉行的「美國－東協特別峰會」，會中將提及兩岸關係議題。對此，外交部發言人歐江安今在例行記者會上回應，外交部感謝拜登政府自上任以來，一再強調對台灣的承諾「堅若磐石」；我國有決心，更有能力與美國等理念相近國家深化合作，維護台海安全及自由開放的印太區域。

    坎貝爾11日在一場智庫活動中表示，美方12、13日將在華府舉行的「美國－東協特別峰會」，會中將提及兩岸關係議題。坎貝爾強調，美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作為；美方並認為，其他國家強調烏克蘭情勢絕不能在亞洲重現，這是非常重要的事情。

    歐江安表示，外交部感謝拜登政府自上任以來，一再強調對台灣的承諾「堅若磐石」，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度關切。我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，堅定維護台灣自由民主制度。我國有決心，更有能力與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及自由開放的印太區域。

    此外，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）於美東時間10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證時研判，台灣從現在到2030年所面臨的中國威脅危急（acute），並指出中國正積極增強軍力，企圖取得美軍介入時仍可接管台灣的優勢能力。

    對此，歐江安回應，外交部已注意到此消息。中國近年來不斷加大對台灣的軍事恫嚇行徑，對台海安全及國際和平穩定構成挑戰，已引起美國及越來越多國家關切。

    歐江安表示，美國一再強調對台灣的承諾堅若磐石，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度重視。面對中國的軍事威脅，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，也會不斷提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家合作，維護台海和平與安全，為印太區域長遠的穩定與繁榮作出貢獻。

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