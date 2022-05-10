將能更快馳援台海！《日經》：美軍加強橫須賀基地部署

美國在日本部署5艘最先進的伯克級飛彈驅逐艦，其中有4艘具備直升機機庫，可配備MH-60R反潛直升機（如圖），對追蹤及攻擊中國潛艦大有助益。（路透檔案照）

2022/05/10 21:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲評論》10日指出，美國為因應中國軍事實力提升，去年以來已悄悄在日本橫須賀海軍基地部署5艘最精銳、打擊和防禦功能齊備的驅逐艦，任務目標從對抗北韓為主，轉變為能夠同時應對北韓、中國和俄羅斯威脅，包括此前不具備的潛艦追蹤能力，而橫須賀基地也成為美國最具戰略重要性的基地之一，反映美國的全球戰略已逐漸轉向印度─太平洋地區。

去年夏天以來，美國海軍已將5艘伯克級（Arleigh Burke Class）飛彈驅逐艦部署在美國海軍海外最大基地日本橫須賀基地，其中有4艘新型驅逐艦為Flight IIA型，艦上設有直升機機庫，可配備MH-60R反潛直升機及其支援設備等，而MH-60R具備聲納浮標發射器、各型雷達、魚雷和反艦飛彈，可以尋找、追蹤及摧毀所有現代的水下威脅，被視為追擊敵軍潛艦的主要工具，將是美軍與中、俄角力的主角。

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據了解，新型驅逐漸將取代「麥肯號」（USS John S. McCain）、「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）等部署超過4分之1世紀的舊型驅逐艦，舊艦著重防禦彈道飛彈，主要防守對象為北韓，而新型艦除了反制彈道飛彈，預期還能發揮更多功能，包括對抗中國先進戰機、追蹤潛艦、防禦最新型反艦巡弋飛彈等。

前述4艘Flight IIA型伯克級驅逐艦分別為「霍華德號」（USS Howard）、「杜威號」（USS Dewey）、「強生號」（USS Ralph Johnson）和「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）。至於另一艘驅逐艦則是Flight II型的「希金斯號」（USS Higgins），雖沒有直升機機庫，但配備最新型的「神盾基線9」（Aegis Baseline 9）戰鬥系統。

據報導，美國以往都在美國聖地牙哥外海進行魚雷演習，今年3月首度移師「更靠近台灣海峽」的東京灣，與日本海上自衛隊聯手，當時即由MH-60R發射訓練用的惰性魚雷至日本海，模擬向潛艦發動攻擊的情況。在此次演習中，MH-60R是從陸地起飛，但有了Flight IIA型驅逐艦後，將可擴大作戰範圍。

美國海軍目前在橫須賀基地共有13艘軍艦，包括美軍第7艦隊指揮艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge）和「雷根號」航空母艦，以及8艘伯克級驅逐艦和3艘飛彈巡洋艦，被視為美軍最具戰略重要性的基地之一。

鑑於北京可能在未來某一天嘗試武力犯台，橫須賀基地的重要性更是水漲船高。美方估計，美艦從橫須賀基地出發航行到台灣約需1天半，比從關島（1.9天）、新加坡（2天半）、夏威夷珍珠港（5.9天）、美西華盛頓州艾弗雷特（7.3天）或聖地牙哥（8.2天）出發快上許多。

美國過去打算在日本擴大軍事部署時一直遭遇逆風，但在區域緊張局勢加劇下，《日經》去年4月民調顯示，74％受訪者表示，願意支持日本政府協助維護台海和平與穩定，僅13％反對。

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