警告中國勿犯台 美眾議員葛林：全世界挺台將勝過挺烏

美國田納西州聯邦眾議員葛林。（路透檔案照）

2022/05/07 23:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院共和黨籍議員葛林（Mark Green）6日受訪指出，中國眼看俄羅斯軍隊在烏克蘭「跌了一跤」，應已重新思考對台策略，若執意侵犯台灣，將是「踩自己腳」的舉動，因為全世界將更加團結助台。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，葛林在美國有線電視頻道《新聞國度》（News Nation）主持人維特（Leland Vittert）的訪問中，被問及「萬一中國入侵台灣，全世界是否會更團結反擊中國？」

請繼續往下閱讀...

葛林給出正面回應，認為不僅中俄兩國存在差異，台灣和烏克蘭也大不相同，因為台灣製造94％的高階晶片，全球不會容忍台灣被中國控制，「我們會反制，這是絕對的。所有人都會團結挺台灣，可能勝過挺烏克蘭。」

他提到，美國訂立「台灣防禦法案」已數十年（意指《台灣關係法》），持續出售軍事裝備給台灣，「我們能做得更多嗎？我們應該做得更多嗎？這是當然的。」最後，他建議，西方國家應採取的策略是，「讓中國攻擊台灣的代價大到他們選擇不去做。」

另一方面，葛林認為，中國看到俄軍在烏克蘭戰場未能快速取勝後，應已開始三思是否該升高台海情勢，並重新評估自身軍事實力，「（中國）當然看著西方國家如何同心協力，對俄國實施影響遠大的制裁。他們也在看著令每個人聞風喪膽的俄軍，如何在烏克蘭東倒西歪，並意識到自己或許也沒有原本以為那麼優秀。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法