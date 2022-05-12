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    利用青山宮遶境炮仔聲掩護開槍殺人 艋舺角頭被判10年定讞

    艋舺角頭陳竑諺利用青山宮遶境炮聲掩護，開槍殺人，被判10年定讞。（資料照）

    艋舺角頭陳竑諺利用青山宮遶境炮聲掩護，開槍殺人，被判10年定讞。（資料照）

    2022/05/12 11:21

    〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區角頭陳竑諺，2018年利用艋舺青山宮遶境、炮聲大作的機會開槍尋仇，槍擊魏姓男子致死，流彈還打傷一名路人膝蓋；一審台北地院依傷害致死、槍砲等罪將陳判刑10年，二審高院維持原判，最高法院也駁回上訴，全案定讞。

    2018年11月27日，青山宮進行3天遶境活動，炮聲不絕於耳，不料11月30日凌晨2時卻傳出槍響，黑道藉機談判尋仇。

    判決指出，陳竑諺因林姓友人與趙男不睦，事發當天凌晨，趁青山宮遶境機會，陳帶著改造的土耳其ZORAKI手槍，陪林男與趙男談判，雙方一言不合打群架，有人拿刀割傷林男右肩，陳男頭部也被砍傷流血。

    混亂中陳男掏槍先朝地面擊發1槍，流彈射穿楊姓民眾右膝，陳逃離，趙的友人魏男緊追不捨，至廣州街265巷內追上，雙方奪槍激烈拉扯，陳開一槍擊中魏的前右大腿，魏大量出血，送醫急救20天不治。

    陳男事後被逮捕，檢方一度聲押禁見，但法官以超過檢警共用24小時偵辦時限、解送不合法為由，駁回聲押，陳赴醫院治療傷勢，莊姓警員持檢方拘票至醫院拘提陳，陳卻裝痛哀號，莊員一時疏忽而未上戒具，陳趁隙脫逃，7天後在板橋的旅館落網。

    北院認定陳在拉扯慌亂中開槍後，未追殺魏男，無殺人故意，以傷害致死論罪，法定刑度7年以上，考量死者魏男的妻子和傷者楊男都不原諒陳男，未達成和解，陳犯後逃亡規避刑責，量處10年徒刑。

    二審高院、三審最高院都駁回上訴，維持10年徒刑定讞。

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