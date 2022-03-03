全台大停電 柯文哲：公投沒用、中央應正視缺電問題

台北市長柯文哲表示，公投沒有用，政府還是要面對缺電問題。（記者周湘芸攝）

2022/03/03 13:36

〔記者周湘芸／新北報導〕全台今天上午大停電，台北市長柯文哲今天出席活動受訪表示，這已經是蔡英文總統任內第4次大停電，大家心理有數，公投沒有用，還是要面對問題；新北市長侯友宜出席同場活動也說，政府一直講不停電，事實上每次看到都大停電，這個問題真的要好好說清楚。

柯文哲表示，這已經是蔡英文總統任內第4次大停電，事情發生後，雙北都有緊急應變，但長期來看缺電是個問題，公投沒有用，大家心裡有數公投完還是要面對問題，台北東西門路計畫，每棟建築物都限電使用量，缺電不是嘴巴說說的問題，中央政府還是要面對。至於中央要怎麼解決缺電問題？他僅說，這很難回答。

侯友宜指出，今天全國都有大停電，最近這幾天也連續停電好幾次，像新北市今天就有62件電梯受困、736個號誌受損，及17件火災待查，過程所需救災救護及產業受到的影響，這個傷害很重，中央政府有責任提供完整的電力發展路徑，並穩定供電，讓產業永續發展、生活便利。

被問到鴻海集團創辦人郭台銘曾說2022年一定會面對全台大缺電危機，現在大家都說郭董是先知，是否對缺電情況感到擔憂？侯友宜表示，政府真的有責任把電力情況說清楚，讓大家公開透明了解未來電力發展及電價，政府一直講不停電，事實上每次看到都大停電，這個問題真的要去面對、好好說清楚。

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