林姿妙涉貪聲押未成檢提抗告 高院秘密分案裁定結果最快今出爐

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等弊案，宜蘭地檢署聲押未成昨提出抗告，高等法院今上午近9時收案，並緊急秘密分案，但對外低調，最快今天做出裁定結果。（資料照）

2022/03/02 10:44

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪污等弊案，宜蘭地檢署聲押林姿妙、女兒林羿伶，及縣府農業處長康立和3人未成，宜檢認為宜蘭地院裁定未臻妥適，昨提出抗告，認為林等３人有湮滅證據、勾串共犯之虞，且涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有羈押必要，高等法院今上午近9時收案，並緊急秘密分案，但對外低調，最快今天做出裁定結果。

法界指出，高院裁定結果有3種情形，若高院認定一審裁定有疑義，將發回宜院更為裁定，因林姿妙等３人未遭羈押，預料宜院將儘快召開押庭，傳喚林姿妙等人到庭答辯，一般研判，此種裁定結果的可能性不低，另一種情形是直接駁回抗告確定，則林姿妙３人聲押失敗，最後一種情形則是高院自為裁定，將林姿妙３人直接裁定為收押，此時，林等３人可以「再抗告」至最高法院，不過，此情形較為罕見。

據悉，宜檢昨提起抗告理由為，經檢察官審酌偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀等一切情事，確有事實足認林姿妙等３人有湮滅證據與勾串共犯或證人之虞，且涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有刑事訴訟法之羈押原因與必要，地院裁定未臻妥適，因此提出抗告。

此案是檢廉單位於2月22日，二度搜索林姿妙官邸等處所，追查縣府2019年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案，及若干疑似財產來源不明案，並向宜蘭地院聲押林姿妙、林羿伶與康立和。法院認為3人涉犯貪污罪嫌重大，卻對林姿妙以80萬元交保，另諭知林羿伶、康立和請回。

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