2021 Panasonic TAIPEI CITY RUN 臺北城市路跑賽 週日交管

競賽組活動時間及路線。（記者劉慶侯翻攝）

2021/12/25 10:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2021 Panasonic TAIPEI CITY RUN臺北城市路跑賽」，將在26日（週日），假北市凱達格蘭大道、仁愛路、金山南路及新生高架道等道路舉辦，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

北市警局表示，各階段管制路段及時間如下：

一、0時至11時：管制凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。

二、4時30分至7時30分：管制新生高架道路南往北全線車道。

三、4時30分至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

四、4時至9時：管制凱達格蘭大道（公園路至中山南路）全線車道。

五、5時20分至6時20分：管制公園路（襄陽路至貴陽街）全線車道。

六、5時20分至7時30分：管制仁愛路（中山南路至金山南路）中間車道（含公車專用道）。

七、5時20分至6時30分：管制仁愛路（林森南路至金山南路）北側慢車道。

八、5時20分至7時：管制金山南路（仁愛路至新生高架入口）南往北內側2線車道。

九、5時20分至7時30分：管制金山南路（新生高架入口至仁愛路）北往南內側2線車道。

北市警局表示，活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，警方建議規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」：改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

休閒組活動時間及路線。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法