獨家》助理染疫事件後中研院長首發信 感謝P3動物實驗室人員盡心力

中研院P3動物實驗室助理染疫，但指揮中心和院方一開始放任外界獵巫研究員的態度，讓其他單位的P3動物實驗室人員與學者和院士看在眼裡、痛在心裡，迄今仍難以諒解，並批指揮中心雙標，醫護人員染疫就說是戰士，研究人員一出事只會究責。（本報資料照、記者楊媛婷翻攝，本報合成）

2021/12/24 13:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院P3動物實驗室日前有助理確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），所幸和該員有接觸的人員全數採檢陰性，並都已解除隔離，據本報獨家掌握，中研院院長廖俊智昨首度撰信、今一早發給該實驗室所在的基因體中心人員，告知去年9月因P3實驗室的案件增加，確實成立P3實驗室的規劃小組，統籌實驗室運作。

距中研院實驗室助理確診，迄今已超過14天，廖俊智發信給本次P3實驗室所在的基因體中心從業人員，在該封信中首先寫到慶幸這次助理染疫的事件並未造成社區感染，也提到過去2年來，尤其是P3實驗室第一線工作人員，在防疫研究盡心力，更細數具體的研究成果，包含該開發病毒抗原檢驗試劑模型，以及發現白扁豆萃取的蛋白可有效阻斷新冠病毒的入侵，以及發現藥物與保健品具有對抗新冠病毒的潛力，以及開發出單醣化廣效疫苗。

廖俊智在信中除感謝第一線人員的付出外，也表示院方去年9月後，因P3實驗室申請案件量增加，因此由他、副院長劉扶東和4位資深院士共同成立P3實驗室的運作規劃小組，由該小組來統籌規畫院內兩座P3實驗室，今年7月後，因申請量減少，改線上申請登記，小組僅書面審查院外申請案。

據不具名的院士說，該小組皆由院長主導，7月改書面後院方仍強勢介入；並據本報掌握，生醫所的P3細胞實驗室人員都由基因體中心的P3動物實驗室訓練，且絕大部分訓練好的人力都被調到生醫所P3，人力捉襟見肘下不幸發生此次事故。

該P3動物實驗室自去年承擔疫苗與藥物實驗工作，迄今除因這次有助理確診導致實驗室關閉，否則實驗室全年無休：據了解，年節眾人團圓，實驗室負責人、研究技師詹家琮仍每天都到實驗室親自照顧實驗鼠，有他所、不願具名研究員和院士都不平說，社會只認醫護是抗疫戰士，「研究人員何嘗不是？」並批中央流行疫情指揮中心不該如此雙標。

該助理確診後，廖俊智第一時間的記者會僅說會全面究責，指揮中心也把重點放在究責，放任外界獵巫，讓不少投入研究對抗疫情疫苗與藥物的研究員寒心，有不願具名的重量級院士說，當時院方和指揮中心對待研究人員的態度就是「有功無賞、打破要賠。」

國內僅有4座P3動物實驗室，有掌管其他單位P3動物實驗室的學者說，事件爆發後，看到很多自稱是P3專家者在評論，「有些根本只曾待過細胞P3實驗室，有的甚至連細胞P3都沒待過！」該學者說，這些進入P3動物實驗室的人，明明知做實驗對自己健康有害，但仍義無反顧。

該學者說，每人進入P3動物實驗室皆戰戰兢兢，就如上戰場的戰士，需要訓練跟武器外，更需要的是使命感跟榮譽，他直言，雖然津貼也是一種鼓勵，但津貼並不代表全部，更重要的是榮譽感，他以自己掌管的單位為例，單位中都是高考及格的公務員，流動率仍達5成以上。

該學者感嘆，該實驗室發生事故，只看到指揮中心追殺的態度，卻無視研究人員都是跟最危險的病毒作戰，讓所有P3動物實驗室的人看在眼裡、痛在心裡，「最讓戰士心寒的就是不幸戰死沙場了，外界卻只有罵聲。」該學者說，這次事故當然要精進相關管理，但政府也應該鼓勵其中辛苦的研究人員，「那以後研究人員都挑沒有危險的疾病來做就好，以後還有誰要做致命的病源研究？」

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本報獨家掌握，中研院院長廖俊智今天一早發信給基因體中心的人員，信中寫到第一線研究人員的辛勞。（記者楊媛婷翻攝）

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