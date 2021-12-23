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    東部快鐵計畫核定後12年完工 經費估1083億元

    宜花東鐵路提速可行性研究昨審查，王國材表示預計將投入1083億、計畫核定12年後完工。（記者鄭瑋奇攝）

    宜花東鐵路提速可行性研究昨審查，王國材表示預計將投入1083億、計畫核定12年後完工。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/12/23 09:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究期末報告，交通部鐵道局昨日召開審查會議，並請廠商就細部內容進行修正；交通部長王國材今赴立法院交通委員會前接受媒體訪問時表示，初步了解經費預計要花1083億元，計畫核定後12年可完成改善。

    王國材表示，目前東部政策有短中長期，東部快鐵就是短、中期最積極要進行的項目，它也是台鐵改革的一部分，包含要改善44處平交道，相關曲率半徑較小的彎道及基礎設施到要改善，預計計畫核定後12年可以完成改善，讓宜蘭到台東的鐵道運輸更加安全與快速。

    目前交通部「全國高快速鐵路網整體規劃」，是以「西部高鐵、東部快鐵」為主軸，讓全國鐵路網能以6小時串聯環島，未來透過鐵路快速聯繫，使各區域資源充分共享共榮，進一步帶動台灣交通、產業、文化、觀光的發展，提升國家經濟發展競爭力。

    交通部鐵道局指出，宜花東地區鐵路提速計畫可行性研究北起宜蘭，經花蓮到台東，考量東部現況需求規模、產業經濟及環境特性等條件，應優先調整台鐵線形、軌道強度、列車性能及號誌、電車線系統等；後續再探討台鐵現行1067公厘窄軌系統下，釐訂升級快鐵的技術需求與作業指引，再經評估東部現況，提出宜花東鐵路線形、土建軌道、機電及號誌等提速改善方案，另將同步研究鐵道產業國產化涉及快鐵議題，以逐步提升營運速度至時速160公里。

    鐵道局表示，預期計畫完工後，台北－宜蘭行車運轉時間可小於90分鐘、花蓮－台東行車運轉時間可小於70分鐘，以達成交通部「環島高快速鐵路網」一日生活圈目標。

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