重陽敬老金覆議案被否決 北市府將向政院申請函告條例無效

台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，終以48票比7票的結果否決台北市政府提出的覆議案。（記者鄭名翔攝）

2021/12/22 16:49

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，終以48票比7票的結果否決台北市政府提出的覆議案；北市法務局長袁秀慧表示，待收到決議結果就會依照地方制度法第43條規定，報請行政院宣告自治條例無效，並強調此案形同使立法權涉入行政權，恐衝擊三權分立互相監督的制度。

台北市議會今進行「重陽節禮金致送自治條例」覆議案表決，台北市長柯文哲於表決前特召開記者會，重批議會藍綠黨團以黨意輾壓民意恢復敬老金，全為短期選票利益放棄台灣長遠發展；而經不記名投摽結果，共48人贊成維持恢復發放敬老金、7人反對、5人棄權，經議長陳錦祥裁示北市府覆議案失敗。

袁秀慧於表決結果出爐後受訪表示，法案本就有上級機關進行核定或報備程序，而北市府認為此議案有違憲之虞，待收到議會決議後將依照地方制度法第43條，報請行政院宣告自治條例無效。

對於國民黨團書記長王欣儀駁斥稱，此為法規案而非預算案，並無違憲問題；袁秀慧指出，法律明定預算案中議員不得增加預算，主要彰顯預算編列屬於行政權的精神，但此案透過法規案方式通過發放重陽敬老金，仍是要有預算編列，因此本身恐有僭越行政權的核心領域，才會認為有違憲疑慮。

袁秀慧說，因此案已有立法權涉入行政權的疑慮，未來恐對三權分立、互相監督的制度造成衝擊，基此精神，市長才堅持要提到行政院討論函告無效；北市府收到議會決議就會向政院提出，但政院討論並無法定期限，暫無法確定後續期程。

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