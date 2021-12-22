7＋7方案返家前採檢確診 2例從美國、越南入境

中央流行疫情指揮中心表示，今日公布14例境外移入，有2例是7+7方案者，分別從美國、越南入境；至於傳出台北市有2例，其中1例並不是7+7方案者。（指揮中心提供）

2021/12/22 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕國內春節檢疫專案12月14日上路，選擇7天防疫旅宿或集中檢疫所，搭配7天返家檢疫者的民眾，昨起陸續滿168小時，可返家檢疫。中央流行疫情指揮中心表示，今日公布14例境外移入，有2例是7+7方案者，分別從美國、越南入境；至於傳出台北市有2例，其中1例並不是7+7方案者。

傳出台北市有2例7+7方案者確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中1名是今日公布的案16942，為本國籍26歲女性，12月14日從美國入境，曾接種2劑莫德納疫苗，有鼻塞、流鼻水症狀，屬於7+7方案者，於返家檢疫前採檢確診，檢驗Ct值25。

至於另1名案16943為波蘭籍43歲男性，則是於12月8日從波蘭入境，採用14天檢疫方案，曾接種3劑BNT疫苗，無症狀，只是在檢疫期滿前採檢而確診，並不是7+7方案者。

不過，羅一鈞也提到，今日公布確診的境外移入個案中，確實還有另1名是7+7方案者確診，為案16947的本國籍28歲男性，曾接種兩劑AZ疫苗，12月15日從越南入境，自費入住集中檢疫所，不在台北市，結果於返家檢疫前採檢確診，檢驗Ct值為34；該名個案曾於11月在越南確診。

另外，針對有民眾反映返家檢疫被管委會要求加裝監視器、承擔清消費用等，指揮中心發言人莊人祥回應，返家檢疫者並不是確診者，政府也都有設置電子圍籬規範活動，至於其他大樓規定，則是由所有住戶決定，跟指揮中心真的是沒有什麼關係。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法