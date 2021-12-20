近50位綠委連署地制法修法 柯建銘：老兵要為新竹打最後一戰

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照，柯建銘國會辦公室提供）

2021/12/20 19:47

〔記者謝君臨／台北報導〕為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘17日提出「地方制度法第4條修正草案」，並一一致電黨籍立委說明修法意旨，盼連署支持。柯表示，截至今日有近50位委員連署，各派系都有人簽署，送程序委員會後也有委員補簽。對於有委員因派系壓力撤簽，柯表示「尊重」，要外界不用見縫插針，他並強調「老兵要為新竹打最後、最重要的一戰」。

四項公投結束後，「大新竹合併升格」議題再度引發各界討論。國民黨立委林為洲表示，他不反對竹竹合併升格，但為何趕修法明年就要適用，並指「戰士沒有選擇戰場的權利，立院先戰，來吧」。

對此，柯建銘批評，林為洲及國民黨立委鄭正鈐都是新竹民代，都想選新竹縣、市首長，而今卻阻擋竹竹合併升格，是因為知道若合併他們就沒份了，林為洲甚至拒審中央政府總預算案，就是要綁死你，這不是一己之私，什麼是一己之私。

柯建銘表示，從新竹縣、市的人口結構、歷史軌跡，到近日的公投結果可知，合併對我們不利，要怕的是我們而不是他們，但作為在地新竹人，這個問題不能迴避。「我必須挽起袖子和智堅一起打仗，那是非常傳統戰的地方，我跟智堅說，要拚了，不是為了個人」，不要推給因人設事，前新竹縣長邱鏡淳也倡議過。

對於民眾黨主席、台北市長柯文哲指出，民進黨一直在做民調，只要發現會輸給民眾黨立委高虹安，就想縣市合併；柯建銘不以為然，並批評高沒有經營過新竹一天，當市民這麼好騙？還說當滿8年就不能再選，她以為自己是新竹市長？

柯建銘呼籲，大家要拋棄政治利益來看待此事，若主張政治利益的話，我們就不會要合併升格；並提到自己家族在新竹歷經八代，「我們家的三合院還在，對土地充滿感情，這是養育我們的地方，我們當然希望地方發展」。

對於修法時程，柯建銘僅表示，草案將列入週五院會的報告事項，後續就照程序走，先把正當性做出來，大家在反對什麼講清楚，再講後續，現在不用講太多。柯說，上週五提出草案後，當天即有超過30位委員連署，今天他一個一個打電話爭取黨籍立委支持，連署人數已近50人，還有委員要補簽。

柯建銘指出，現今是數位治理時代，大學、醫院都在整併，要考慮綜效，縣市合併和公司治理一樣，為什麼會有企業併購法？銀行為何要合併？就是如此。柯強調：「歷史會看待大家的表態，老兵要為新竹打最後、最重要的一戰」。

現行地制法第4條第1項規定，「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。柯建銘本次提出的修正草案並未調整人口數，僅改了一個字，將「且」改為「或」，由此也可避免外界質疑修法是為了「大新竹合併升格」量身打造。

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