獨家》北市某診所民眾連夜排隊搶打疫苗？ 診所否認：是做檢查！

疫苗大放送？北市一家診所被爆料有民眾連夜排隊搶打疫苗，但診所否認稱是在做檢查！（記者邱芷柔攝）

2021/06/08 23:49

〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，儘管疫苗陸續到貨，但大多數民眾仍不在開放的公費接種對象名單中，有讀者向本報爆料，台北市某診所疑為消耗疫苗，今（8日）天傍晚臨時開放一般民眾免費接種武肺疫苗「只要拿著健保卡去登記，就可以打到疫苗！」記者實地走訪，晚間10點仍有民眾在現場等打疫苗，但診所面對記者追問矢口否認，指稱現場排隊民眾是「在做別的檢查！」

深夜10點還在排 民眾：有健保卡就能打

記者實地走訪發現，晚間10點現場仍有大量民眾在排隊等打疫苗，約10點30分現場工作人員向排隊民眾表示「今天已經沒有疫苗了！」要民眾不用再排隊，而已完成登記接種疫苗的民眾，至晚間11點仍在現場等待接種。

有打完疫苗的民眾表示，自己是醫護同住家人，接到家人通知後到趕到現場排隊；也有等打疫苗的民眾說，診所今天開放200劑疫苗給民眾接種，且並無要求須為一至三類公費對象，只要有健保卡就能打。

現場民眾「呷好逗相報」不僅呼朋引伴來排隊，還熱心指引，只要帶著健保卡上8樓，登記後再下樓排隊就可以接種，記者循線上樓洽詢，現場志工表示，「今天來打的人很多，你現在要打不一定排得到！先到隊伍後面等一下好了。」記者追問明天是否還會再開放，志工則表示，「不一定，要看疫苗到貨的情形。」

由於雙北地區目前只開放第一類至第三類未曾接種第一劑疫苗的醫事、防疫人員及高接觸風險者為優先接種對象，雙北以外縣市更只開放未曾接種疫苗的第一類醫事人員，記者表明身分向診所求證，是否開放全民免費接種，診所人員矢口否認，指稱「今天沒有打疫苗啦！」面對記者追問現場排隊民眾說是在等打疫苗，診所人員也表示「沒有啦，民眾排隊是要做別的檢查！」否認有開放打疫苗一事。

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民眾在現場等打疫苗。（記者邱芷柔攝）

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