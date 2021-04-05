同悼太魯閣事故 關島辦事處大樓今起下半旗

我駐關島辦事處所在的地標建物ITC大樓，今起也將懸掛的我國國旗下半旗，向太魯閣事故的死傷者及其家屬致哀。（台僑楊媜亦提供）

2021/04/05 15:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕台鐵太魯閣408次列車發生重大事故，舉國哀悼以外，我駐關島辦事處所在的地標建物ITC大樓，今起也將懸掛的我國國旗下半旗，向太魯閣事故的死傷者及其家屬致哀。據悉關島總督古蕾露也將在本週致函台灣蔡英文總統表達哀悼。

我駐關島辦事處去年10月復館，辦事處所在的地標建築「國際貿易中心」（International Trade Center）大樓比照同樣位於該大樓的日本、菲律賓及帛琉等國領事館的待遇，在大樓外懸掛我國國旗。

旅居關島的台商楊媜亦今天向本報表示，她今早行經ITC大樓時發現，懸掛於該處的青天白日滿地紅國旗下半旗，於是詢問ITC大樓管理公司，得知該公司是為台灣列車事故致哀。

楊媜亦説，關島是美國領土，青天白日滿地紅國旗在外館所在處飄揚，具有重要的象徵意義。ITC大樓今天的「下半旗」之舉，更凸顯許多關島人對台灣的關心。

關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Morinaga）在事發隔天致函我駐關島代表陳盈連，表達關島觀光局願為台灣列車事故死傷者及其家屬誠心祈禱。楊媜亦也透露，據悉關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）將在本週致函台灣蔡英文總統，以官方最高規格向台灣表達哀悼之意。

外交部發言人歐江安表示，ITC大樓管理公司在我駐關島辦事處復處後，比照其他國家領事館待遇，於去年10月20日，在該大樓外懸掛我國國旗，相關做法是大樓管理公司的主動作為。在美方禮遇我外交人員方面，外交部強調，台美已於2013年簽署新版的「特權、免稅暨豁免協定」，我駐美各處均依照該協定享有相關特權禮遇，協定內容為網上公開資訊。

另據外交部統計，截至今日中午為止，外交部接獲94個國家及國際組織、780位國家元首及等各界友人慰問與哀悼。今日接獲重要弔唁包括聖文森及格瑞那丁總督朵根（Susan Dougan）、聖國教育部長金（Curtis King）致電慰問、愛沙尼亞國防部長拉內特（Kalle Laanet）電郵致哀、歐洲議會外交委員會副主席白艾特（Urmas Paet）慰問、羅馬尼亞國會外交委員會副主席阿德萊恩（Ben-Oni Ardelean）表達哀悼；以及奈及利亞、貝里斯、巴拉圭、墨西哥、哥斯大黎加、巴拿馬、法國、歐洲議會等國家及國際組織政要，外交部謹再次代表台灣政府與2350萬人民表達由衷謝忱。

關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Morinaga）4月3日致函我駐關島代表陳盈連，表達關島觀光局願為台灣列車事故死傷者及其家屬誠心祈禱。（關島辦事處提供）

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