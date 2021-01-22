提案刪陳時中特別費挨轟 國民黨團：監督政府也有事？

國民黨立法院黨團總召林為洲（左）等立委送花和橘子，為民間反瘦肉精毒豬聯盟醫師蘇偉碩加油打氣。（資料照）

2021/01/22 20:02

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團以衛福部長陳時中放任食藥署告發醫師蘇偉碩為由，提案刪除其特別費117萬9000元，被網友批評扯後腿。國民黨團今晚發聲明痛批，蔡總統無預警突襲開放萊豬殘害國人，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等人當打手護萊豬，國民黨團提案刪特別費就是在捍衛國人健康、監督政府以民意優先，監督政府施政不當也有事？是誰陶醉在1450及綠媒的擁戴中？

國民黨團以「挺萊豬首長特別費，執政黨害怕監督，丟臉！」為題，痛批蔡總統為了討好前美國總統川普，去年8月無預警突襲進口萊豬，反萊豬公投進入第二階段連署、全台反應強強滾，就是最真實的民意。

國民黨團指出，陳時中違背食安法規範的審查程序、陳吉仲犧牲豬農權益護航萊豬，警政署長陳家欽更為了萊豬大查全民水表，黨團提案刪除這些殘害國人健康的部會首長特別費，就是在捍衛國人健康，並監督政府必須以民意為優先。監督政府施政不當也有事？請想當蔡英文萊豬打手的人，不要只敢躲在鍵盤後面當1450，請勇敢站出來。

國民黨團寫道，敬告執政的民進黨，誰在進口萊豬殘害國人？操控輿論？就是你們！誰在當蔡英文打手護萊豬？蘇貞昌、陳時中、陳吉仲，一個只會操控媒體、挑動民眾情緒的執政黨，只會霸凌在野黨來轉移疫情日趨嚴峻，全民苦無疫苗施打的超大民怨，到底誰是大醉蝦，陶醉在1450及綠色媒體的擁戴中？答案早已在全民心中。

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