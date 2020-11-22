42萬元換匯搶案 竟是犯罪集團找上「少年軍團」執行

中國信託東門分行內發生一起假換匯、真行搶的案件。（資料照，記者王冠仁攝）

2020/11/22 18:11

〔記者王冠仁／台北報導〕上月台北市發生一起「假換匯、真搶奪」案件，顏姓被害人遭劉姓少年搶走42萬；警方循線再逮5名共犯，其中3人未成年。原來幕後犯罪集團的吳姓成員找上張姓男子，計畫以假換匯方式鎖定地下匯兌業者行騙，張又找上劉姓少年等4名「少年軍團」執行；但顏過去曾被騙，格外謹慎，劉騙不成，其他成員又出餿主意，他才乾脆搶走款項。

警方調查，幕後犯罪集團的25歲吳姓成員，發現網路上的論壇有不少換匯資訊，他看準地下匯兌業者就算被騙也不敢報警，鎖定他們下手。他所屬的集團成員假冒成想換匯者，透過網路與69歲顏姓老翁交談，雙方相約上月20日下午在台北市信義路上的中國信託銀行東門分行，以匯人民幣、拿台幣現鈔的方式交易。

吳將此計畫「發包」給23歲張姓成員，但張沒人手又不願自己出面，他於是又「轉包」給劉姓等4名少年來執行。劉等4名少年大多是從小、念書時期所結識，他們透過手機通訊軟體群組討論數日，最後決定由劉出面，並計畫拿到顏交出的款項後，再編理由趁機落跑。

不過，顏曾因地下匯兌2度遭騙，損失數萬元，他當天十分謹慎；他領完錢後沒馬上將錢交給劉，反而一直盯著手機查看人民幣是否已入帳。劉一方面編理由騙顏再等一下，同時透過手機問其他少年如何是好，但有人耐不住性子，要劉把錢搶過來再逃跑；劉見顏逐漸起疑、紙包不住火，最後硬著頭皮將錢搶來逃跑。

據了解，劉得手後，搭兩趟計程車逃逸，途中還前往板橋一家速食店，將其中30萬元贓款，以「死轉手」方式放在店內廁所，再返回住處；當時吳姓成員已在速食店內，他見劉放妥贓款，再將30萬元取走。

劉當天返家後，晚上7點多又出門與同夥分贓，張拿走6萬多元，劉與其餘3名少年瓜分剩餘款項，但劉分贓返家後就隨即遭警方找上門。

警方根據劉的手機通聯，逮張與3名少年再循線逮到吳，吳落網時30萬贓款已轉手且不透露上線為誰；警方除將吳、張等人送辦，也將繼續深入追查幕後犯罪集團。

劉姓少年搶走42萬元後拔腿狂奔。（資料照，記者王冠仁翻攝）

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