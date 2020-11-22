為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    42萬元換匯搶案 竟是犯罪集團找上「少年軍團」執行

    中國信託東門分行內發生一起假換匯、真行搶的案件。（資料照，記者王冠仁攝）

    中國信託東門分行內發生一起假換匯、真行搶的案件。（資料照，記者王冠仁攝）

    2020/11/22 18:11

    〔記者王冠仁／台北報導〕上月台北市發生一起「假換匯、真搶奪」案件，顏姓被害人遭劉姓少年搶走42萬；警方循線再逮5名共犯，其中3人未成年。原來幕後犯罪集團的吳姓成員找上張姓男子，計畫以假換匯方式鎖定地下匯兌業者行騙，張又找上劉姓少年等4名「少年軍團」執行；但顏過去曾被騙，格外謹慎，劉騙不成，其他成員又出餿主意，他才乾脆搶走款項。

    警方調查，幕後犯罪集團的25歲吳姓成員，發現網路上的論壇有不少換匯資訊，他看準地下匯兌業者就算被騙也不敢報警，鎖定他們下手。他所屬的集團成員假冒成想換匯者，透過網路與69歲顏姓老翁交談，雙方相約上月20日下午在台北市信義路上的中國信託銀行東門分行，以匯人民幣、拿台幣現鈔的方式交易。

    吳將此計畫「發包」給23歲張姓成員，但張沒人手又不願自己出面，他於是又「轉包」給劉姓等4名少年來執行。劉等4名少年大多是從小、念書時期所結識，他們透過手機通訊軟體群組討論數日，最後決定由劉出面，並計畫拿到顏交出的款項後，再編理由趁機落跑。

    不過，顏曾因地下匯兌2度遭騙，損失數萬元，他當天十分謹慎；他領完錢後沒馬上將錢交給劉，反而一直盯著手機查看人民幣是否已入帳。劉一方面編理由騙顏再等一下，同時透過手機問其他少年如何是好，但有人耐不住性子，要劉把錢搶過來再逃跑；劉見顏逐漸起疑、紙包不住火，最後硬著頭皮將錢搶來逃跑。

    據了解，劉得手後，搭兩趟計程車逃逸，途中還前往板橋一家速食店，將其中30萬元贓款，以「死轉手」方式放在店內廁所，再返回住處；當時吳姓成員已在速食店內，他見劉放妥贓款，再將30萬元取走。

    劉當天返家後，晚上7點多又出門與同夥分贓，張拿走6萬多元，劉與其餘3名少年瓜分剩餘款項，但劉分贓返家後就隨即遭警方找上門。

    警方根據劉的手機通聯，逮張與3名少年再循線逮到吳，吳落網時30萬贓款已轉手且不透露上線為誰；警方除將吳、張等人送辦，也將繼續深入追查幕後犯罪集團。

    劉姓少年搶走42萬元後拔腿狂奔。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    劉姓少年搶走42萬元後拔腿狂奔。（資料照，記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少年搶42萬「匯」錢被逮 疑集團教唆 錢已上繳
    2020/10/22 05:30

    少年搶42萬「匯」錢被逮 疑集團教唆 錢已上繳
    地下匯兌黑吃黑 剛領42萬就被搶
    2020/10/21 05:30

    地下匯兌黑吃黑 剛領42萬就被搶

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    他地下匯兌被搶42萬元 警方帶回涉案少年
    2020/10/20 23:29

    他地下匯兌被搶42萬元 警方帶回涉案少年
    上網找換匯論壇交易人民幣 他從銀行領40萬元就被搶
    2020/10/20 18:43

    上網找換匯論壇交易人民幣 他從銀行領40萬元就被搶
    臺北市今日熱門
    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰
    2020/11/18 16:09

    中天下架》李德維：支持中天新聞立即啟動法律戰

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！
    2020/11/15 21:00

    深夜特集》大哥才沒有輸！盤點歷史上「沒有輸」的5大案例！ 影片

    「找80人輪姦妳」！為「混珍洗珠」爆氣恐嚇KIMIKO 無業男落網
    2020/11/15 20:25

    「找80人輪姦妳」！為「混珍洗珠」爆氣恐嚇KIMIKO 無業男落網 影片

    外籍男酒醉去北車搭高鐵失態 還攻擊2員警
    2020/11/15 22:45

    外籍男酒醉去北車搭高鐵失態 還攻擊2員警

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播