武漢肺炎》新南向產學專班2000多人受衝擊 可能延後開學

受到疫情衝擊，新南向許多國家的疫情也還未獲得控制，可能延後開學。（資料照）

2020-05-23 11:33:57

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府積極推動新南向政策，包括開設新南向產學合作國際專班訓練及培養產業界人才，據悉，教育部已核定109年度9月新學期各校開設產學專班及招生名額，不過，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，不僅台灣目前仍在邊境管制階段，新南向許多國家的疫情也還未獲得控制，新學期恐面臨無航班可飛，外籍生進不來的問題。

行政院知情官員今天受訪時透露說，目前有做好延後1學期開學的最壞打算，但還需要觀察疫情的變數。

根據官方的統計數據顯示，2017 學年到2019 學年產學合作國際專班註冊223班，總計7844人，產學合作國際專班平均1年約有2600名學生在台就讀。其中外國青年短期技術訓練班有8班，222人；中高階專業技術人 才短期訓練班有15 班，372人。

2020 年僑委會第39 期海外青年技術訓練班則有13 校開班，共732 人註冊；2019 學年僑生技職專班（高職及科大）計21校開 班，共 215人註冊。

政院知情官員表示，目前要密切觀察疫情的發展與變數，台灣疫情相對穩定，已獲得控制，但主要還是要觀察新南向許多國家的疫情何時能獲得控制，有關新南向產學合作國際專班新學期的開學，很可能受到影響。

官員說，若新南向國家疫情獲控制，評估沒問題，屆時航班能飛的，學生就過來台灣，不過，坐國際航班也有風險，已有做延後1學期開學的最壞打算。

蔡英文總統積極推動新南向政策。（圖為資料照）

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