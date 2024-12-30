台南東竹林保安宮 牛犁歌陣新書發表

台南西港區東竹林保安宮的牛犁歌陣，傳承至今有二四○年歷史，發表《鬥陣來唱牛犁歌》一書。（記者楊金城攝）

2024/12/30 05:30

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕台南西港區東竹林保安宮的牛犁歌陣，傳承至今二四○年，廟方發表《鬥陣來唱牛犁歌》一書，記錄保安宮牛犁歌陣文史，新書發表。

保安宮牛犁歌陣是國定民俗「西港香」的陣頭之一，屬於文陣，早在一七八四年就組陣參加西港香首科遶境，二○一六年保安宮牛犁歌陣獲列入台南市定民俗無形文化資產保存。西港香唯二的牛犁歌陣，另一陣是七股竹橋慶善宮，表演形式為載歌載舞，是集民間文學、音樂、舞蹈三項藝術的陣頭。

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保安宮的牛犁歌陣在前棚戲演中有角、旦、牛頭和犁尾組成，其中二名女旦由小男童裝扮，和男角打情罵俏、肢體演出和表情逗趣可愛，牛犁歌陣在入館開訓時，也會供奉「黃牛祖師」，少為外人知；保安宮牛犁歌陣的歷史、訓練、陣頭文化和團員心聲都收錄在《鬥陣來唱牛犁歌》一書中。

台南市文資處處長林喬彬見證保安宮《鬥陣來唱牛犁歌》，肯定東竹林聚落目前不到百人，在少子化下，仍極力傳承保存牛犁歌陣。

保安宮主委王萬益說，團員約有廿五人，如要在西港香出陣就得到鄰庄找外援學牛犁歌陣，將全力一代傳一代下去。

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