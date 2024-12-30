為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南東竹林保安宮 牛犁歌陣新書發表

    台南西港區東竹林保安宮的牛犁歌陣，傳承至今有二四○年歷史，發表《鬥陣來唱牛犁歌》一書。（記者楊金城攝）

    台南西港區東竹林保安宮的牛犁歌陣，傳承至今有二四○年歷史，發表《鬥陣來唱牛犁歌》一書。（記者楊金城攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕台南西港區東竹林保安宮的牛犁歌陣，傳承至今二四○年，廟方發表《鬥陣來唱牛犁歌》一書，記錄保安宮牛犁歌陣文史，新書發表。

    保安宮牛犁歌陣是國定民俗「西港香」的陣頭之一，屬於文陣，早在一七八四年就組陣參加西港香首科遶境，二○一六年保安宮牛犁歌陣獲列入台南市定民俗無形文化資產保存。西港香唯二的牛犁歌陣，另一陣是七股竹橋慶善宮，表演形式為載歌載舞，是集民間文學、音樂、舞蹈三項藝術的陣頭。

    保安宮的牛犁歌陣在前棚戲演中有角、旦、牛頭和犁尾組成，其中二名女旦由小男童裝扮，和男角打情罵俏、肢體演出和表情逗趣可愛，牛犁歌陣在入館開訓時，也會供奉「黃牛祖師」，少為外人知；保安宮牛犁歌陣的歷史、訓練、陣頭文化和團員心聲都收錄在《鬥陣來唱牛犁歌》一書中。

    台南市文資處處長林喬彬見證保安宮《鬥陣來唱牛犁歌》，肯定東竹林聚落目前不到百人，在少子化下，仍極力傳承保存牛犁歌陣。

    保安宮主委王萬益說，團員約有廿五人，如要在西港香出陣就得到鄰庄找外援學牛犁歌陣，將全力一代傳一代下去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播