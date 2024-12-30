4名廚上菜 臺南400宴席開488桌

四位台南人氣總舖菜以相同的菜單及食材上菜。（記者劉婉君攝）

2024/12/30 05:30

公部門辦桌數破紀錄 近5千民眾體驗台南辦桌文化

〔記者劉婉君／台南報導〕「臺南四○○宴」聯手台南四大人氣總舖師，昨天中午在大台南會展中心席開四八八桌，澎派上菜。不少家庭三代同堂共享佳餚，世界棒球十二強「台灣英雄」林岳平、藝人炎亞綸也與家人、親友一同參與，全場將近五千位民眾體驗台南辦桌文化。

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臺南四○○宴邀請知名總舖師「阿勇師」汪義勇、「施家班」施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏聯手上菜，原本僅規劃四○○桌，但開放預訂不到四分鐘即被秒殺，台南市政府應民眾要求，再加碼八十八桌，仍是搶訂一空。

四位總舖師以同樣菜單及食材，展現各自的功力與經驗，端出台式極品佛跳牆、荷葉米糕網西丸等十道菜餚，頗有「拚場」的意味。汪義勇清晨就率領團隊到現場準備，並動員上百位人員投入，讓民眾品嘗到最道地的台南辦桌文化內涵。

荷蘭歌手、南藝大樂團 現場演出

現場並請來荷蘭歌手Martin Hurkens與國立台南藝術大學箏樂團演出，以天籟美聲與悠揚的樂音陪伴民眾用餐。當中有三代「提早圍爐」，大讚菜餚「好吃」也有外縣市民眾訂桌，林岳平與炎亞綸也以行動力挺，辦桌尾聲，二人與Martin也大方一一與粉絲合照。

城市食力壓軸活動 象徵匯聚圓滿

台南市長黃偉哲表示，台南人懂吃、愛吃，辦桌總舖師更是遠近馳名，這次辦桌活動是台南飲食文化的完美展現，也是臺南四○○城市食力的壓軸活動，因此以高規格籌辦，象徵匯聚圓滿，同時迎接嶄新的一年。

南市觀旅局旅遊服務科長蔡宜宏指出，臺南四○○宴是公部門辦桌桌數最多的一場，除了入出場、逃生動線等事前預演多次，也投保食安保險，並規劃五公頃的臨時停車場，希望在歲末年終以最具有台灣味的餐飲形式，為民眾留下最有溫度的記憶。

臺南400宴在大台南會展中心席開488桌。（記者劉婉君攝）

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