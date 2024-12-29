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    龍崎空山祭 科技創作絢爛登場

    光節展出作品之一《惡地繁花》。（記者吳俊鋒攝）

    光節展出作品之一《惡地繁花》。（記者吳俊鋒攝）

    2024/12/29 05:30

    13組藝術作品 營造特殊情境氛圍 讓虎形山公園展現生命力

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「龍崎光節：空山祭」昨晚絢爛開展，十三組結合地景的藝術創作讓人驚豔，遊客不畏寒風來襲，首日湧入約三千五百人參觀，場面熱烈。

    第六屆舉辦的龍崎光節，以「焰土新生」為主題，在虎形山公園舉行，仍採購票進場制，將展至明年二月十六日，橫跨農曆春節、元宵，有助帶動民眾出遊。

    網友譽最美山林燈節 首日3500人參觀

    台南市文化局選在台南人口最少的行政區龍崎舉辦空山祭，就是希望將展覽融入地方創生的概念，透過藝術讓各界深刻感受龍崎的美麗與哀愁，吸引年輕族群返鄉打拚。

    南市文化局局長謝仕淵表示，過去五屆大受歡迎，被網友譽為全國最美山林燈節，上屆更創造十萬觀光人潮，叫好又賣座，今年的成績可期。

    《山岳共鳴》6米高紗幕投影 受矚目

    今年有十一組藝術團隊、十三件藝術創作，強化數位素材與方法的運用比重，營造出特殊的情境氛圍，讓活動場域更有生命力，尤以《山岳共鳴》最受矚目，為國內首次在山林間運用六米高的劇場式紗幕投影技術，將自然、科技進行融合，猶如與土地對話，感受山林脈動，增強民眾與藝術的互動性，打造不同於以往的觀展體驗。

    展出作品還有《惡地繁花》、《光隙銀花》、《覆子菌》、《纖草動》、《荏苒》、《光林》，以及《繪種．光芽》、《浮光．植未》、《光林．光粼》《大地甦醒的瞬間》、《重生—龍之三部曲》、《迷幻夜派對》、《惡地狂夜行》等。

    展期橫跨春節、元宵 走春好去處

    謝仕淵說，這次空山祭延續上屆「龍火燃盡」的主題意象，強調五年循環之後，在喧鬧中重新思考展覽策劃與藝術孕育的方法，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的感官效果。

    文化局也結合南關線六十店家推出「空山祭新豐串聯集章趣」活動，讓看展民眾以優惠護照，暢遊周邊景點、秘境、品嘗美食、買伴手禮。

    系列藝術創作啟燈，人潮陸續湧至參觀。（記者吳俊鋒攝）

    系列藝術創作啟燈，人潮陸續湧至參觀。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭中《山岳共鳴》作品為國內首次在山林間運用6米高的劇場式紗幕投影技術，將自然、科技進行融合，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎空山祭中《山岳共鳴》作品為國內首次在山林間運用6米高的劇場式紗幕投影技術，將自然、科技進行融合，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

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