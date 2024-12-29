龍崎空山祭 科技創作絢爛登場

光節展出作品之一《惡地繁花》。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/29 05:30

13組藝術作品 營造特殊情境氛圍 讓虎形山公園展現生命力

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「龍崎光節：空山祭」昨晚絢爛開展，十三組結合地景的藝術創作讓人驚豔，遊客不畏寒風來襲，首日湧入約三千五百人參觀，場面熱烈。

請繼續往下閱讀...

第六屆舉辦的龍崎光節，以「焰土新生」為主題，在虎形山公園舉行，仍採購票進場制，將展至明年二月十六日，橫跨農曆春節、元宵，有助帶動民眾出遊。

網友譽最美山林燈節 首日3500人參觀

台南市文化局選在台南人口最少的行政區龍崎舉辦空山祭，就是希望將展覽融入地方創生的概念，透過藝術讓各界深刻感受龍崎的美麗與哀愁，吸引年輕族群返鄉打拚。

南市文化局局長謝仕淵表示，過去五屆大受歡迎，被網友譽為全國最美山林燈節，上屆更創造十萬觀光人潮，叫好又賣座，今年的成績可期。

《山岳共鳴》6米高紗幕投影 受矚目

今年有十一組藝術團隊、十三件藝術創作，強化數位素材與方法的運用比重，營造出特殊的情境氛圍，讓活動場域更有生命力，尤以《山岳共鳴》最受矚目，為國內首次在山林間運用六米高的劇場式紗幕投影技術，將自然、科技進行融合，猶如與土地對話，感受山林脈動，增強民眾與藝術的互動性，打造不同於以往的觀展體驗。

展出作品還有《惡地繁花》、《光隙銀花》、《覆子菌》、《纖草動》、《荏苒》、《光林》，以及《繪種．光芽》、《浮光．植未》、《光林．光粼》《大地甦醒的瞬間》、《重生—龍之三部曲》、《迷幻夜派對》、《惡地狂夜行》等。

展期橫跨春節、元宵 走春好去處

謝仕淵說，這次空山祭延續上屆「龍火燃盡」的主題意象，強調五年循環之後，在喧鬧中重新思考展覽策劃與藝術孕育的方法，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的感官效果。

文化局也結合南關線六十店家推出「空山祭新豐串聯集章趣」活動，讓看展民眾以優惠護照，暢遊周邊景點、秘境、品嘗美食、買伴手禮。

系列藝術創作啟燈，人潮陸續湧至參觀。（記者吳俊鋒攝）

龍崎空山祭中《山岳共鳴》作品為國內首次在山林間運用6米高的劇場式紗幕投影技術，將自然、科技進行融合，引人入勝。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法