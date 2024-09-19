（台南）將軍蓋水產加工廠 明年3月完工

將軍水產加工及物流運籌中心第一階段加工廠預計再延到明年三月完工。（記者楊金城攝）

2024/09/19 05:30

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍水產加工及物流運籌中心第一階段加工廠斥資約一．七二億元，因配合營運商的評選和擴充冷凍庫、污水設備，要再延到明年三月竣工，第二階段物流中心未來須視加工廠營運績效，後續再爭取。

變更設計 擴充冷凍庫、污水設備

將軍水產加工及物流運籌中心基地位在將軍漁港魚貨拍賣場東側的港區水產加工用地，第一階段「智慧水產示範基地」，利用基地四分之一土地（○．四三公頃），以一．三二億元興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠，計畫處理水產每年四三○○公噸。第二階段「水產加工轉運樞紐」，未來將再以一．二七公頃基地發展為物流中心，促進養殖產業升級。

將視營運績效 再設物流運籌中心

南市農業局漁業科科長吳榮在說，第一階段加工廠主體工程預計十月底完工，後續再進行冷凍庫、污水設備施工，工期要到明年三月竣工，將成為將軍漁港新地標。期許水產加工廠營運後，能提供台南的養殖漁民加工凍儲服務、調節台南市大宗水產產銷平衡，並進而開拓內外銷通路。

將軍水產加工及物流運籌中心第一階段水產加工廠，在前年八月開工興建後，原預計去年底就要完工，但因為經費不足，當初減項發包，四○○○萬的冷凍庫設備留待日後擴充。

第一階段加工廠的主體工程延到今年四月完工，又因為評選委外營運商拖到八月，又要配合污水、冷凍設備的需求變更設計，主體工程預估再延至十月底竣工，裝設冷凍庫則要到明年三月完成。

南市虱目魚、台灣鯛養殖面積、產量都是全國第一，將軍水產加工廠的營運商目前已遴選完成，洽談議約中，未來收購虱目魚、台灣鯛加工為主，調解產銷平衡，穩定魚價，開拓銷路。

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