（台南）斥資6.8億 學甲天仁工商轉型傳藝中心

學甲天仁工商校區規劃打造「台南傳統藝術中心」，第一期整建教學大樓。（記者楊金城攝）

2024/09/19 05:30

首期整建教學大樓 月底評選廠商 整體2027年完工

〔記者楊金城／學甲報導〕學甲天仁工商停辦後的校產捐贈市府，規劃打造「台南傳統藝術中心」，第一期整建教學大樓一億五八○萬元由市府預算編列，九月底評選得標廠商，第二期四．九四億元將向文化部爭取補助，粗估總經費約為六．八億元，預計二○二七年完工，不少學甲人樂見建設前進。

聯禎館轉為明宜里民活動中心

校區內的「聯禎館」校舍另將作為明宜里民活動中心，由民政局向內政部爭取補助，汽車實習工場（南市歷史建築原學甲公學校）則將作為南區文資建材銀行，修復工程六一五○萬，其中文化部補助三六九○萬元。

汽車實習工場作文資建材銀行

市長黃偉哲昨由文化局局長謝仕淵、南市文資處處長林喬彬陪同到校視察規劃進度，期許以多案並行的方式同步處理，加快台南傳藝中心相關工程，帶動學甲地方發展。

天仁工商在一九五八年創立，二○一五年因少子化停辦，二○二一年啟動規劃設計案，去年完成校產移撥市府。

綜合大樓規劃展演、典藏空間

林喬彬說，天仁工商校地約有三公頃，規劃原「教學大樓」、「實習工廠」作為傳藝中心傳習及課程空間，「三連館」規劃為辦公空間及圖書室，「綜合大樓」規劃為展演及典藏空間，汽車實習工場及籃球場設置「南區文資建材銀行」。

文資處指出，台南傳藝中心總經費預估為六億八二五○萬元，第一期規劃調查與設計六○○萬元，文化部文資局補助四二○萬，第一期工程教學大樓整建一億五八○萬元，預計九月底評選得標廠商。

台南傳藝中心第二期規劃調查與設計五○○萬元，文資局補助二六五．五萬；第二期工程（三連館、綜合大樓、實習工廠及全區景觀整建）四億九四二○萬元，將爭取文資局再造2.0計畫經費補助。

台南傳藝中心未來將與國立台南藝術大學合作推廣音樂性陣頭表演藝術、文物調查、修復宮廟歷史影像紀錄，也將爭取文化部文資局傳匠訓練移轉到台南。

文資建材銀行未來將搬遷至汽車實習工場（如圖）及籃球場，擴充為「南區文資建材銀行」。（記者楊金城攝）

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