台南治水40工程逾33億 獲核定

水利署最新核定台南市治水工程四十案，總經費逾卅三億元，八月中台南市長黃偉哲（前左）陪同水利署長賴建信（前右）視察八老爺抽水站完工情形。（台南市府提供）

2024/09/17 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕面對極端氣候，台南市政府積極推動都市及流域系統性防洪，並爭取前瞻計畫性治水預算，尤其今年凱米颱風過後，水利局啟動盤點治水建設需求，獲經濟部水利署最新核定四十案治水工程，總經費逾卅三億元，盼從根基強化台南防洪韌性，改善易淹水地區聚落洪澇風險。

水利局長邱忠川表示，凱米颱風雨量驚人帶來嚴重災情，市府持續檢視治水工程需求，並向經濟部水利署展開積淹水地區盤點與改善需求確認，透過積極提報「前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，取得第八批次治理工程核定約卅一億三千兩百萬元，及一一三年度應急增辦工程核定約兩億五千五百萬元，目前設計及用地取得等前置作業均已啟動，將同步向台南市議會尋求市配合款最大支持。

水利局補充說明，本次核定治理及應急工程主要改善新田寮排水系統，如鹽水、岸內排水，菁寮排水系統之渠道延續整治及抽水站改建、龜子港排水系統加強八老爺、櫻花滯洪池抽水設備改善、將軍溪排水系統，如麻豆、總爺、東北勢、海埔、營後排水等渠道及抽水設施改善，劉厝排水系統聚落抽水設備改善等。

另針對人口密集都會聚落，如安順寮排水、曾文溪排水、鹿耳門排水及三爺溪排水等周邊社區，推動治理工程加強防洪保護標準，整體計畫完工後，預計改善排水路十二公里、增設四十八cms抽水量、六處水閘門及三處滯洪池，增加保護面積約三千七百公頃及人口五萬五千人。

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