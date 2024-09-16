永康全民運動館 年底前發包

永康全民運動館座落在忠孝運動公園內，體育局將趕在年底前發包。（記者劉婉君攝）

2024/09/16 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康全民運動館原本計劃去年動工，但因工程流標三次，經變更設計及追加預算，目前細部設計初審已經通過，將於年底前發包，其他包括施工中的安南、新營及招標中的仁德、等待文資確認的南科，全市五座全民運動館將拚二○二六年六月到位。

永康全民運動館位於忠孝運動公園內，體育局長陳良乾表示，一期主館工程預算一億元，但因原物料上漲及缺工等因素，三度流標，體育局將原本分為二期的工程合併，並追加預算至二億元，羽球場也從四座增加為十座，將進行第二次的細部設計審查，年底前會發包。

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座落在南科火車站東側南科特定區公滯十一用地的南科全民運動館，因三月挖到考古遺址，經考古探勘、監測，須待十月文資審議確認不會影響文化遺址後，再展開基本設計。即使屆時因考古遺址必須另選擇他址，體育局目前也已備有腹案。

仁德全民運動館則利用仁德運動公園育樂中心與仁德游泳池改建，正在上網公告招標中，順利的話，年底前就會動工。陳良乾說，已經在施工中的安南全民運動館，目前進度約五十％，新營全民運動館進度則超過廿％，都會在二○二六年六月前完工。

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