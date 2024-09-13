正生公園暨地下停車場啟用 增577車格

南市正生公園暨地下停車場，擁有500多個汽車格位，為台南市中心最大的立體停車場。（記者蔡文居攝）

2024/09/13 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕斥資逾八億元、位於永華市政中心旁的正生公園暨地下停車場，昨舉行啟用儀式，擁有五百多個汽車格位，為台南市中心最大的立體停車場，並以出身台南的嘉農棒球隊第一代主戰球員蘇正生為名，以紀念他對台灣棒球的貢獻。

紀念出身台南嘉農棒球員蘇正生

市長黃偉哲表示，正生公園是以「正生精神，永續傳承」為主題，向已故的台灣棒球傳奇蘇正生先生致敬，正生公園地下停車場可提供五七七席汽車格位，兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能，為繼西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場後，第三座開放使用的前瞻立體停車場。

蘇正生的女兒楊蘇翠如及外孫、外孫女、曾外孫等家屬也受邀出席。蘇正生於生前積極推廣棒球，培育棒球後進，其一生見證台灣棒球發展史，堪稱台灣的棒球國寶，市府並登錄為台南歷史名人之一。

楊蘇翠如說，父親出身台南東山，從小熱愛運動，就讀嘉農時愛好棒球，身強體壯，強打擊、速度快，於一九三一年日治時期代表台灣參加第十七屆日本全國中等學校甲子園棒球賽，勇奪亞軍，也帶動後來台灣人對棒球運動的喜愛。

正生公園地下停車場結合共融公園的多目標使用，地下停車場委外經營，緊鄰永華國民運動中心、生活美學館、市政中心及南市議會，地面層公園設有滑梯、兒童籃球場、攀岩場及多項休憩設施。目前停車場開放地下一層，地下二層預計十月底前開放。

交通局長王銘德說，停車場進出車輛可由中華西路二段及美學街進出，並委由專業營運廠商導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，歡迎民眾多加利用。

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