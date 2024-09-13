台南傳統小吃結合午餐 學童讚好吃

台南各國中小推出為期一週的「台南傳統小吃結合午餐」菜單，小朋友開心品嚐台南小吃。（記者劉婉君攝）

2024/09/13 05:30

各校端出一道家鄉味 透過「台南美食尋味趣」動畫 介紹美食故事

〔記者劉婉君／永康報導〕台南市獲美國CNN新聞網評選為全球廿四個最值得造訪的城市之一，也是台灣唯一入選的城市。台南美食吸引許多國內外遊客前來品嚐，為了讓在地學子也能認識家鄉味，學校午餐昨起一週推出結合台南小吃的菜單，並透過動畫影片，帶學童瞭解美食背後的故事。

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營養師與廚師聯手 推出一週菜單

響應「臺南四百」，南市各學校營養師與廚師聯手，昨天起至十九日，推出台南傳統小吃結合午餐的菜單，其中，永康國小準備台南擔仔麵配虱目魚湯、椪餅及冬瓜茶，讓小朋友個個吃得津津有味、盤底朝天。

活動配合餐前五分鐘的飲食教育時間，在午餐時間於各班播放「台南美食尋味趣」動畫影片，透過生動活潑的方式，介紹薑糖番茄、擔仔麵、虱目魚粥、小卷米粉等八道台南美食的故事。

中小學午餐9成5自辦 6都最高

教育局長鄭新輝昨天到校與師生一起品嚐台南小吃，並大讚「好吃！」他表示，南市共有二七一間國中小學，一一二學年度的午餐自辦比率高達九十五％，為六都之冠，近三年也增聘廿二位學校營養師，一同為學校午餐的品質把關，並推動飲食營養教育。期盼藉由台南小吃週活動，讓學童可以享受台南小吃，也輕鬆學習家鄉的飲食文化。

永康國小校長洪國展說，台南有許多飲食承載著重要的文化意涵，將在地特色小吃融入午餐，讓台南的飲食文化不只停留在書本上，學生更能經由實際品嚐與觀賞影片，加深印象，達到潛移默化的效果。

藉品嚐與觀賞影片 傳遞飲食文化

鄭新輝表示，台南素有「美食之都」的稱號，未來一週內，各校午餐將各自端出至少一道兼具美味與營養的台南小吃，例如佳里國中供應打滷麵、善化大同國小提供椪餅麻香炒蛋、安佃國小供應米糕等，讓學童在校園內就能吃到多元豐富的道地台南味。

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