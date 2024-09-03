南得來樂青旅行 漫遊地方創生

「跟著蔡蔡去旅行」走訪博仁堂，介紹負責人周建文如何將百年中藥舖轉型成結合中藥與食補料理的新創店家。（記者王姝琇攝）

2024/09/03 05:30

串聯逾40個據點 10/10至11/10推出 打卡集章送限量環保袋

〔記者王姝琇／台南報導〕今年適逢臺南四百，經發局力邀超過四○組地方創生團隊串聯逾四○個地方創生據點，共同規劃出「南得來樂青旅行」活動，邀民眾走遍台南地方創生據點，體驗在地多元的產業風貌及感受地方蓬勃的生命力。

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體驗在地多元產業風貌

為促進民眾對地方創生據點的認識，經發局力邀部落客「跟著蔡蔡去旅行」橫跨十個行政區，走訪台南市十個地方創生據點，並拍攝成宣傳片；知名部落客「阿春仔in台南」走訪楠西區昇峰農場和果農之家、玉井區淺山故事館，以及左鎮區公舘社區發展協會及左鎮老街，行程中體驗食農手作、享用在地水果料理、親身感受西拉雅文化饗宴，並聆聽返鄉青年如何活化左鎮老街。

市長黃偉哲說，地方創生以產業復甦、創新為題，此次配合臺南四百系列活動，自十月十日至十一月十日推出「南得來樂青旅行」打卡集章活動，不僅串聯逾四○個據點推廣台南地方創生，並特別設計結合臺南四百元素的摺疊收納袋，同時達到文化傳承與環境永續的效益。

感受地方蓬勃生命力

經發局林榮川表示，經發局主辦臺南四百系列活動「未南時空—Future Time Gate」展覽，打造台南經濟發展歷程，及未來科技研發製造的最佳展示場域，展覽將於十月廿六日在樹谷科學生活館盛大開展，同時串聯「南得來樂青旅行」活動，結合打卡集章送好禮。

凡於活動期間內，透過台南市地方創生辦公室LINE@帳號，以數位集章，至四個地方創生據點打卡集章，第五個章至樹谷生活館完成最後一枚集章，即可至樹谷生活館服務台兌換臺南四百摺疊環保袋，數量有限，兌完為止。

逾四○組地方創生團隊參加，將於活動前公布地創據點，後續可以循著據點地圖來場「南得來樂青旅行」，詳細資訊請洽台南市地方創生辦公室官方LINE帳號（@764qjkon），或臉書搜尋「台南市地方創生專案計畫」。

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