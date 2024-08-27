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    53年捐款逾千萬 陳楊麗蓉助608位單親媽

    90歲愛心嬤陳楊麗蓉53年來在亡夫忌日捐款幫助單親媽，迄今逾千萬。（記者王涵平攝）

    90歲愛心嬤陳楊麗蓉53年來在亡夫忌日捐款幫助單親媽，迄今逾千萬。（記者王涵平攝）

    2024/08/27 05:30

    〔記者王涵平／新營報導〕九十歲愛心嬤陳楊麗蓉五十三年來在亡夫忌日捐款幫助單親媽，迄今逾千萬，昨日再捐出六十萬，廿位單親媽媽獲贈生活慰問金，場面溫馨感人。

    陳楊麗蓉目前擔任寒梅基金會董事長，五十三年來已捐出一三二○萬元幫助過六○八位單親寡母。昨日獲助單親媽媽來自雲嘉南地區，其中四十三歲陳美華家住台南山區楠西，先生病逝後，選擇在檳榔攤、餐廳、水果加工等鐘點工作，收入有限，三個孩子有兩個是語言及智能發展遲緩，增加照顧的壓力與困難，陳女用心自製教具與字卡來教導孩子們的學習，也常陪伴孩子參與教會的活動，些微的進步成了全家快樂的動力。

    五十歲住雲林四湖的王琴芳，先生病逝後，一肩扛起家中生活重擔，期間擔任工廠作業員，又兼做串蚵殼零工，以有限的收入辛苦持家。近年來考上駕照，也載送村內老人就醫及到市區辦事，孩子們貼心懂事品學兼優，分別上大學及碩士班，寒暑假常回家扶中心當義工。

    陳楊麗蓉對於行善相當低調，希望在亡夫的庇佑下，把愛的能量一直延續下去。北台南家扶中心扶幼主委呂明憲代表四個中心感謝陳楊麗蓉阿嬤的善心，送上一束鮮花並贈送每位媽媽肉鬆禮盒，邀請廿位媽媽合切蛋糕，祝福陳楊麗蓉阿嬤健康滿滿。

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