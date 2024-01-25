永康大灣散步導覽 逛廟看古厝嘗美食

永康大灣聚落散步導覽路線，採線上預約制，四人就成行，帶領民眾體驗懷舊風情。 （南市觀旅局提供）

2024/01/25 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昔日永康大灣為平埔西拉雅族屬地，及住民聚集原始發展部落區之一，南市觀旅局啟動「大灣聚落散步導覽路線」，由導覽員帶領遊客漫遊探訪，體驗大灣在明鄭與清朝、日治及光復後各時期族群聚落發展遺跡，歡迎大家探索。

廣護宮出發 看原大灣戲院、臨水堂

大灣聚落散步導覽路線結合導覽景點及在地傳統美食。散步路線從廣護宮出發，大灣居民精神信仰中心的廣護宮，又稱王公廟，是典型移民拓墾發展而成的廟宇，往大灣路巷道前行，映入眼簾為原大灣戲院，雖然是鐵皮搭建，在早期電影院開張時期，為鄰近仁德、歸仁、新市及新化地區民眾，休閒娛樂的好去處；再往前走到謝家古厝臨水堂，有舊聚落歷史脈絡，其為傳統三合院，門牆、照壁裝飾更展現民宅藝術建築特色。

訪原永順成碾米廠、百年中藥行

此外，還有環保概念大榕樹的故事、原永順成碾米廠仍保留早期碾米機具設備、百年老店的榮生中藥行、民族路花生糖街，也是大灣最具代表性特產小吃，每到假日總見排隊人潮，最後景點來到大灣黃昏市場，大灣黃昏市場是台南歷史最悠久的黃昏市場，市場內有幾十年老店及傳統美食可以嘗鮮。

免費導覽採線上預約 四人就成行

南市觀旅局表示，大灣聚落散步導覽路線，是台南第廿五條導覽路線，導覽時間約二小時。一月廿七日下午二點半至四點半首發團，限量廿五個名額，並自三月二日起每週六下午三時至五時，採線上預約制，四人就成行，媒合導覽員免費提供導覽服務，一起漫遊人文風情、慢食美食小吃，品味大灣。報名網址https://www.twtainan.net/zh-tw/application/list。

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