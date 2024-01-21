台南和勝堂封茶 王船添載包搶手

台南和勝堂昨日攜手普濟社區舉辦第五屆封茶活動，民眾共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

2024/01/21 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南和勝堂昨天攜手普濟社區舉辦第五屆封茶活動，號召民眾共同將茶葉和新年心願封入茶罐，待明年開封之時共享福份，適逢和勝堂十二年一科王獻大典，讓今年封茶別具意義，會中並打開去年封存的茶罐，由侍茶師現場泡茶給民眾享用。

將茶葉封入茶罐隔年啟用 象徵傳承

封茶是將陳茶或今年冬收新茶封存入罐，藉此展現敬天惜物的精神。經時間催化發酵，茶葉會漸次展現不同的風味。和勝堂每年將封存茶罐敬奉於後殿神龕內，除有觀音媽祖之外，一旁就是土地公，代表在年終感謝上天與土地對人們的照顧。

開封舊茶後，由南英商工學生擔任侍茶師，為民眾泡茶，意味把神明的祝福透過茶湯分享給大眾。和勝堂特助吳尚穎說，封茶號召眾人一起把新年心願隨著茶葉封入茶罐，並把去年封存罐開封，年復一年代代傳承象徵永續。

吳尚穎表示，和勝堂即將迎來龍年「王獻大典」，王船建造中，此次共釋出一二○○份包含柴米油鹽醬醋茶的「王船添載包」由信眾認購，將搬上王船一同火化，代表信眾對王爺的虔誠與祝福，十二年一科的機會難得，已有近千份添載包被預訂。其中「茶」也是王船重要的添載物，今年封茶之餘，也特別以參與民眾的名義為王船添載茶包。

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