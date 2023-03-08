盼降事故 182線龍崎段畫楔形標線

交通局在一八二線龍崎段畫設楔形標線，為台南市道首例。（記者吳俊鋒攝）

2023/03/08 05:30

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕一八二線龍崎段因進入山區，蜿蜒、起伏，常有機車來回穿梭、奔馳，險象環生，尤其接近高雄內門交界處，擦撞事故頻仍，被稱作「自摔彎」，今年已造成三名騎士身亡，目前路面畫上了楔形標線，為台南的市道首例，希望藉此能讓駕駛主動降低速度，減少交通意外。

市府交通局指出，有楔形標線的長度約三百公尺，涵蓋兩個車道，且雙向都畫設，範圍是近兩年來容易發生嚴重事故的路段，完工以來，使用狀況正常。楔形標線是日本減速標線的一種，透過車道縮小的視覺效果，讓駕駛特別注意，且主動放慢速度，以策安全。

為了解決一八二線龍崎段事故頻仍的問題，市府相關局處都祭出對策，包含聯合稽查、裝設照相固定桿、建置區間測速系統，並在重要路口增加紅綠燈，以及封堵中央分隔島缺口等，再加上最新的楔形標線，多管齊下。

另外，歸仁警分局也在當地執行防制危險駕駛勤務，二月份期間，包含聯合稽查的路檢，共安排十八場次，還有機動測速，強力取締。交通違規取締共八百卅七件，光是超速就有七百四十八件，其餘則包含車輛設備規格不符、車輛電系設備擅自變更，以及無照駕駛與越級駕駛等。

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