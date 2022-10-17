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    創生城鄉 9社區發展在地產業

    南市社會局昨日於安平開台天后宮舉辦「社區揚帆、產業風帆」社區產業成果展。（台南市政府提供）

    南市社會局昨日於安平開台天后宮舉辦「社區揚帆、產業風帆」社區產業成果展。（台南市政府提供）

    2022/10/17 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕「社區揚帆、產業風帆」社區產業成果展昨日在安平開台天后宮舉辦。市長黃偉哲肯定社區善用在地資源創造經濟，實現社區自主經營。

    黃偉哲表示，推動「創生城鄉」是市府重點施政項目，社區自營產業不僅促進經濟，也能增進青年返鄉就業的機會，更藉此讓外界認識社區文化特色及產業發展。未來將持續輔導社區發展地方產業，建立在地化的福利服務，落實「自給自足、永續經營」的社區願景。

    九個社區參與包括佳里區延平社區發展協會，以生產黑糖及花生糖為主；佳里區民安社區發展協會則結合在地牧場製作牛奶小酥餅；永康區西灣社區發展協會將原有的「菜燕」產品跳脫出傳統包裝；永康區大灣社區發展協會結合著名在地特產，碾碎花生糖及芝麻糖開發出不同口味；白河區玉豐社區發展協會結合在地蓮農的原物料，致力於「蓮芯茶」和「蓮藕蛋捲」的研發；安平區平安社區發展協會以古法烹飪工藝發展出「灶燥香芋粿」和「辣椒美人」。

    另外，永康區三民社區發展協會掌握該地有二級保育動物諸羅樹蛙之特點，除開辦導覽解說人才和研習課程，並規劃三崁店部落懷舊走讀路線。

    西港區南海社區發展協會則是再現全台唯一西港南海水族陣風華；新化區東榮社區發展協會則以大目降（新化）昔日風華為發想，以歷史遺跡結合虎頭埤與中興林場，規劃培訓導覽人員並開發小農產品的套裝式特色行程。

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