套票串聯9處 台南博物館節啟動

2022台南博物館節啟動，台南市長黃偉哲（左二）邀大小朋友到台南體驗「博物館療癒的小事物」。（記者王涵平攝）

2022/05/16 05:30

〔記者王涵平／官田報導〕二○二二台南博物館節啟動，慢遊套票串聯九大博物館，市長黃偉哲邀大小朋友到台南體驗「博物館療癒的小事物」。

黃偉哲與立委郭國文等各界人士昨日出席在隆田文化資產教育園區舉行的啟動記者會，介紹精彩活動內容，也宣佈推出「南博ONE」慢遊手札套票。今年台南博物館節以「博物館那些療癒的小事物」為主題，展現博物館與社會連結的多元力量。

南市文化局指出，今年博物館節推出的「南博ONE」慢遊手札，首度整合博物館旅遊資訊、票券優惠及圖文展示等內容，串聯台南九大博物館提供票券及賣店折扣優惠，民眾持手札於台南南左鎮化石園區、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區、水交社文化園區、臺南‧家具產業博物館可各免費入館二次。

奇美博物館、國立台灣歷史博物館、南瀛天文館、樹谷生活科學館則可享門票折扣優惠，使用期間自二○二二年五月十八日至二○二三年四月卅日止，手札售價三九景元（原始總價值達一二六○元）、每人限購二本，限量一千本、售完為止。

手札將於五月十八日世界博物館日正式開賣，購買並完成問卷調查還能獨家獲贈博物館精美文創禮品。手札販售地點包括水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田ChaCha文化資產教育園區、噍吧哖事件紀念園區等五處場館；線上通路OPENTIX也將於六月一日正式上架販售。

文化局表示，配合本年度博物館節主題「博物館那些療癒的小事物」，特別邀請知名插畫家湯士賢繪製由十五處場館獨家推薦的博物館療癒事物，於「南博ONE」臉書粉專推出線上展示企劃。

此外，媒合大專院校設計系所與地方館舍的「南博青年軍計畫」，今年共開發七款精美的文創商品。台南博物館節資訊可至臉書搜尋「南博ONE」粉專查詢。

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